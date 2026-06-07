Αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρια με την Ένωση των απανταχού Μανιατών θα δώσουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου οι βετεράνοι του Ολυμπιακού.

Ένα σημαντικό παιχνίδι φιλανθρωπικού χαρακτήρα θα δώσουν στη Νίκαια στις 15 του μήνα οι βετεράνοι του Ολυμπιακού με την Ένωση των απανταχού Μανιατών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη», με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, σας προσκαλεί σε έναν ξεχωριστό φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου απέναντι στον Σύνδεσμο Βετεράνων του Ολυμπιακού, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 19:30, στο Γήπεδο «Παντελής Νικολαΐδης» στη Νίκαια.

Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη ευάλωτων και πληγεισών οικογενειών του Μητρώου του Humanity Greece, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός μπορεί να γίνει δύναμη προσφοράς και ανθρωπιάς.

Η παρουσία σπουδαίων προσωπικοτήτων που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο αποτελεί για εμάς σημαντική στιγμή και μεγάλη αναγνώριση, ενώ παράλληλα δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στον σκοπό της εκδήλωσης.

Συγκεντρώνουμε:

• Τρόφιμα μακράς διαρκείας (ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, κονσέρβες)

• Σνακ (κρουασάν, μπισκότα, κριτσίνια, μπάρες δημητριακών)

• Τοματοχυμούς

• Είδη προσωπικής φροντίδας (αφρόλουτρο, σαμπουάν κτλ )

• Είδη καθαριότητας σπιτιού (υγρό γενικής χρήσης, χλωρίνη, υγρό πλυντηρίου)

Σας περιμένουμε όλους σε έναν υπέροχο αγώνα όπου θα μοιραστούμε την χαρά του αθλητισμού με σπουδαίες προσωπικότητες που μας έχουν κάνει περήφανους , και να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια αγάπης και προσφοράς ! Με την στήριξη της UNESCO και της Ομάδας Διάσωσης Δέλτα .

Βάζουμε όλοι μαζί γκολ στην αγάπη !

Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί!».