Δύο έγκριτοι Ιταλοί δημοσιογράφοι αποκάλυψαν ότι ο Στρεφέτσα πρόκειται να παραχωρηθεί δανεικός από τον Ολυμπιακό στην Πάρμα.

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τελευταία ρεπορτάζ από την Ιταλία, παρά το γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι τον απέκτησαν το καλοκαίρι δαπανώντας 8 εκατ. ευρώ για να τον πάρουν από την Κόμο.

Την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός ενισχύεται σημαντικά στην επίθεση με την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ και πλησιάζει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κλέιτον από τη Ρίο Άβε, τα δημοσιεύματα των Νικολό Σκίρα και Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αναφέρουν ότι ο Στρεφέτσα αναμένεται να δοθεί δανεικός στη γειτονική μας χώρα.

Ο Σκίρα υποστηρίζει πως ο δανεισμός θα περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς, ενώ αντίστοιχα ο Ντι Μάρτζιο προσθέτει ότι η ομάδα που δείχνει να ενδιαφέρεται έντονα για τον Βραζιλιάνο είναι η Πάρμα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία, όπου έπαιζε από το 2019 όταν έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι.

Ο 28χρονος εξτρέμ ταλαιπωρήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από έναν τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για 17 ημέρες, ενώ συνολικά έχει πραγματοποιήσει 21 εμφανίσεις με ένα γκολ και πέντε ασίστ με την ερυθρόλευκη φανέλα.