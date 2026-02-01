Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Στρεφέτσα, οι Ιταλοί τον θεωρούν κλεισμένο στην Πάρμα
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει 22 παίκτες στην διάθεσή του για το ΑΕΚ - Ολυμπιακός. Στον πάγκο των Πειραιωτών δεν βρίσκεται ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που στην Ιταλία θεωρούν δεδομένο - εδώ και ώρες - ότι έχει κλείσει ως δανεικός στη Πάρμα.
Από το ρεπορτάζ δε είχε προκύψει από το Σάββατο ότι ήθελε τον παίκτη ως δανεικό. Από την άλλη στους αναπληρωματικούς είναι ο Αντρέ Λουίζ. Να τονιστεί πώς στον Ολυμπιακό ο Στρεφέτσα έχει καταγράψει 21 αγώνες με 1 γκολ και 5 ασίστ.
