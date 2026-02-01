Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που από το βράδυ του Σαββάτου έχει από πάνω του τις ιταλικές μεταγραφικές... σειρήνες δεν είναι στον πάγκο για το ΑΕΚ - Ολυμπιακός.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει 22 παίκτες στην διάθεσή του για το ΑΕΚ - Ολυμπιακός. Στον πάγκο των Πειραιωτών δεν βρίσκεται ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα , ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που στην Ιταλία θεωρούν δεδομένο - εδώ και ώρες - ότι έχει κλείσει ως δανεικός στη Πάρμα.

Από το ρεπορτάζ δε είχε προκύψει από το Σάββατο ότι ήθελε τον παίκτη ως δανεικό. Από την άλλη στους αναπληρωματικούς είναι ο Αντρέ Λουίζ. Να τονιστεί πώς στον Ολυμπιακό ο Στρεφέτσα έχει καταγράψει 21 αγώνες με 1 γκολ και 5 ασίστ.