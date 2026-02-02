Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού υποστήριξε ότι ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος τραμπούκισε τον Μεντιλίμπαρ, τον διαιτητή και τα μέλη της ερυθρόλευκης αποστολής.

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κωνσταντίνος Καραπαπάς με δηλώσεις του στην Cosmote μετά τη λήξη του ντέρμπι με την ΑΕΚ εξαπέλυσε επίθεση στον μεγαλομέτοχο της Ένωσης Μάριο Ηλιόπουλο.

Αναλυτικά όσα είπε: «Φαρ ουέστ. Ήταν τουλάχιστον 30 άνθρωποι στη φυσούνα χωρίς διαπιστεύσεις που δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι και ρωτούσαμε τους αξιωματούχους. Στη συνέχεια είδαμε την εισβολή του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου. Έφτασε μέχρι και τον διαιτητή, βρίζοντας, απειλώντας, ουρλιάζοντας.

Παρά την προσπάθειά μας να ηρεμήσει αυτό συνεχίστηκε και με τις απειλές στον διαιτητή. Στον διαιτητή δεν υπήρχε κανείς γύρω του. Και στα αποδυτήρια νέες ύβρεις. Είμαστε Ολυμπιακός και κανείς δεν μπορεί να μας απειλεί. Δεν απειλούμαστε, ούτε μπορούμε να υποστούμε τραμπουκισμούς.

Ο Ηλιόπουλος έχει χαρίσει στιγμές γέλιου, αλλά τώρα το πράγμα σοβαρεύει. Μας έλεγε τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Εμείς είμαστε από τον Πειραιά, είμαστε Ολυμπιακός και δεν θα μας μιλάνε έτσι. Αυτός ο κύριος που είναι 1,5 χρόνο στο ποδόσφαιρο.

Ξέρουμε το ποιόν του καθενός. Έχουμε μάθει, έχουμε διαβάσει. Έχουμε παίξει επίσης και σε άλλα γήπεδα με εχθρική ατμόσφαιρα, αλλά πρώτη φορά βλέπω να επιτίθενται στον Μεντιλίμπαρ. Σε όλα τα γήπεδα του δείχνουν σεβασμό εκτός από εδώ».

Η τοποθέτηση του Κώστα Καραπαπά στην COSMOTE TV:

Ναι κυρίως για αυτό θα ήθελα να μιλήσω. Δεν θα μιλήσω για το αγωνιστικό κομμάτι. Είδανε όλοι ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Είδανε και όλοι ότι σε ένα παιχνίδι που έχει αδικηθεί εμφανώς ο Ολυμπιακός διότι όπως όλοι είδατε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ προέρχεται από μία φάση που είναι καθαρό οφσάιντ και στην συνέχεια παίρνει (ο Ολυμπιακός) ένα καθαρότατο πέναλτι. Στην συνέχεια αυτό που γίνεται στο γήπεδο δεν το έχουμε ξαναδεί.

Είναι Φαρ Ουέστ. Ήταν τουλάχιστον 30 άνθρωποι στην φυσούνα χωρίς διαπιστεύσεις οι οποίοι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι και ρωτούσαμε τους αξιωματούχους τι ακριβώς είναι για να μας ενημερώσουν. Στην συνέχεια είδαμε την εισβολή του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, του κ. Ηλιόπουλου, ο οποίος έφτασε μέχρι και στον διαιτητή υβρίζοντας, απειλώντας και ουρλιάζοντας σε έξαλλη κατάσταση.

Παρά την προσπάθειά μας να ηρεμήσει αυτό συνεχίστηκε και με τις απειλές προς τον διαιτητή, ο οποίος για πρώτη φορά βλέπω έναν διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο που δεν υπάρχει κανείς γύρω του. Βλέπω συνήθως στο δικό μας γήπεδο τρέχουν οι αστυνομικοί και οι αξιωματούχοι. Αυτός ήταν μόνος του τελείως ο διαιτητής.

Μου έκανε εντύπωση αλλά εν πάσει περιπτώση εγώ θέλω να καταγγείλω αυτήν την συμπεριφορά και στην συνέχεια στα αποδυτήρια νέα συμπεριφορά με ύβρεις και με απειλές στην αποστολή του Ολυμπιακού. Βεβαίως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν ότι εμείς είμαστε Ολυμπιακός. Ούτε δεχόμαστε να μας απειλεί κανένας και ούτε απειλούμαστε. Ούτε μπορούμε να υποστούμε αυτόν τον τραμπουκισμό κοιτάζοντας απλά. Είμαστε Ολυμπιακός. Έχουμε μεγαλώσει στις γειτονιές του Πειραιά και δεν ανεχόμαστε από κανέναν ούτε να μας μιλάει έτσι ούτε να κάνει αυτό το σόου ενάντια στην ομάδα μας. Τώρα το γεγονός ότι αυτός ο κύριος που είναι 1,5 χρόνο στο ποδόσφαιρο και μας έχει χαρίσει στιγμές γέλιου μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να πω αλλά τώρα σοβαρεύει το πράγμα διότι απηύθυνε απειλές προσωπικές. 'Κρυφτείτε'.

'Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε από τους εισαγγελείς' και άλλα τέτοια. Έφτασε στο σημείο να υβρίσει και να επιθετεί ακόμα και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όταν πήγαινε στην συνέντευξη Τύπου. Αυτό ομολογώ ότι δεν πίστευα ότι θα συμβεί ποτέ. Έρχονται προσωπικότητες στην Ελλάδα όπως ο Μάρκο Σίλβα, ο Βαλβέρδε, ο Μεντιλίμπαρ και σε όλα τα γήπεδα έχουν σεβασμό. Η πρώτη φορά που είδαμε τέτοια εικόνα ήταν απόψε. Έχουμε παίξει και σε άλλα γήπεδα με πολλή εχθρική ατμόσφαιρα. Τουλάχιστον στον κ. Μεντιλίμπαρ τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί.

Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει στο κεφάλι του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ και δεν με ενδιαφέρει. Καλές είναι οι ατάκες περί ευ αγωνίζεσθαι και τα τραγουδάκια αλλά κάθε άνθρωπος που υπάρχει σε αυτήν την χώρα δεν έρχεται σε αυτήν την χώρα 1,5 χρόνο - που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ξέρουμε και εμείς το ποιόν του καθενός. Το έχουμε διαβάσει και σε βιβλία. Το ξέρουμε πολύ καλά το τι κάνει ο καθένας στην ζωή του.

Άρα ωραία τα ποιήματα, τα τραγούδια και τα ευ αγωνίζεσθαι αλλά θέλω να δω απόψε ποιος εισαγγελέας θα ασχοληθεί με όλη αυτήν την συμπεριφορά και με όλη αυτήν την πρόκληση και με όλο αυτό το σόου. Ήταν μία χυδαία συμπεριφορά. Όμοιά της δεν έχει συμβεί τουλάχιστον όσα χρόνια ερχόμαστε εδώ σε αυτό το γήπεδο. Πρέπει να ντρέπονται αυτοί που προκάλεσαν αυτήν την συμπεριφορά. Θα ήθελα να περιμένω να δω τις εκθέσεις για όσα αυτά που συνέβησαν για να δω εάν αποτυπώνουν την αλήθεια. Εμείς δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι.