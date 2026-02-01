Ηλιόπουλος: «Σφραγίδα ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου, σκάψανε το λάκκο τους»

Οι δηλώσεις του Μαρίου Ηλιόπουλου στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.

Άστραψε και βρόντηξε ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τη λήξη του ντέρμπι ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ εξέφρασε τα παράπονα του στον διαιτητή Μάκελι και εν συνεχεία μίλησε στην Cosmote TV.

O ισχυρός άνδρας της Ένωσης τόνισε πως πρόκειται για σφραγίδα ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου και ανέφερε «έβαλαν "βόμβα" στα πόδια τους».

Οι δηλώσεις του Μαρίου Ηλιόπουλου

«Θα ήθελα να μου πείτε, τι είδατε. Ποιες αμφισβητούμενες φάσεις είδατε. 8/10 δε τα σφύριξε; Βλέπετε μαιμου πέναλτι; Βλέπετε κάτι; Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα ήταν μια σφραγίδα της ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι κατάντια. Είναι ντροπή. Επειδή εδώ υπάρχουν νόμοι, υπάρχει εισαγελλέας.

Κάποιοι γελάνε, αλλά δε θα γελάνε για πολύ. Μέχρι σήμερα τους έχω δείξει ότι όταν λέω κάτι γίνεται. Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν την ντροπή και αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας.

Θα τα δει όλα ο Εισαγγελεας. Σήμερα, βάλανε τη "βόμβα" μπροστά στα πόδια τους. Σκάψανε το λάκκο που θα πέσουν μέσα μόνοι τους».