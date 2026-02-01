Ο φορ του Ολυμπιακού Μέχντι Ταρέμι πανηγύρισε το 1-1 καλώντας από τον κόσμο της ΑΕΚ και μετά ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.

Ο Μέχντι Ταρέμι υπέγραψε το 1-1 στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.

Ο φορ των Πειραιωτών στο 106' (!) ευστόχησε στο πέναλτι και οι Πειραιώτες έφυγαν αλώβητοι από το γήπεδο της Ένωσης. Ο Ιρανός επιθετικός μετά το γκολ κάλεσε τους οπαδούς της ΑΕΚ να σωπάσουν, κάτι που φυσικά εξόργισε τον κόσμο των γηπεδούχων και υπήρξε ένταση και στους πάγκους.

Με το τελευταίο σφύριγμα του Ντάνι Μάκελι, όμως, ο Ταρέμι στράφηκε ξανά στην εξέδρα και με χειρονομίες ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Ο Ρέτσος, μάλιστα, είχε πηγαδάκι με πολλούς παίκτες της ΑΕΚ και στελέχη των γηπεδούχων για όσα έγιναν στο φινάλε.

