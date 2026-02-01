Στο 26' ο Βολιάκο σκόραρε για το 4-1 του ΠΑΟΚ στο ματς με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ιταλός στόπερ στο 26' με προβολή στη μικρή περιοχή, έπειτα από το φάουλ του Πέλκα έκανε το 4-1 και πανηγύρισε δείχνοντας τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο Βολιάκο είχε βρει δίχτυα και στο ματς με τη Λουντογκόρετς εκτός έδρας, πάλι σε στατική φάση.

Το γκολ του Βολιάκο για το 4-1.