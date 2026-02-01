ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός: Στεφάνια στη θ4 της Τούμπας για τους επτά οπαδούς

Σταύρος Σουντουλίδης
ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός

Συγκλονιστικές σκηνές στην Τούμπα με την κατάθεση στεφανιών στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ πενθεί και στην Τούμπα ράγισαν καρδιές για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου.

Διοίκηση, παίκτες του ΠΑΟΚ και του Πανσερραϊκού και οπαδοί κατέθεσαν στεφάνια. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ φώναζαν συνθήματα για τα επτά αετόπουλα και στις κερκίδες διέκρινε κανείς μόνο βουρκωμένα μάτια.

Οι παίκτες, παράλληλα, φορούσαν μπλούζα με τη λέξη «Αθάνατοι» και την ημερομηνία 27/1/26. Στον ουρανό της Τούμπας επίσης, οι οπαδοί άφησαν φαναράκια στη μνήμη των αετόπουλων.

@Photo credits: eurokinissi
     

