Συγκλονιστικές σκηνές στην Τούμπα με την κατάθεση στεφανιών στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ πενθεί και στην Τούμπα ράγισαν καρδιές για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου.

Διοίκηση, παίκτες του ΠΑΟΚ και του Πανσερραϊκού και οπαδοί κατέθεσαν στεφάνια. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ φώναζαν συνθήματα για τα επτά αετόπουλα και στις κερκίδες διέκρινε κανείς μόνο βουρκωμένα μάτια.

Οι παίκτες, παράλληλα, φορούσαν μπλούζα με τη λέξη «Αθάνατοι» και την ημερομηνία 27/1/26. Στον ουρανό της Τούμπας επίσης, οι οπαδοί άφησαν φαναράκια στη μνήμη των αετόπουλων.

Συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα.



Οι διαιτητές, οι παίκτες, οι προπονητές και άνθρωποι των αποστολών ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκού πηγαίνουν μπροστά στην Θύρα 4 αφήνοντας στεφάνια και λουλούδια στη μνήμη των 7 αετόπουλων#paokfc pic.twitter.com/muX4v1qCAm February 1, 2026

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες