Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Πού θα δείτε την αναμέτρηση της Super League
Ο Παναθηναϊκός λίγα 24ώρα μετά την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ με τη Ρόμα για τη 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League υποδέχεται σήμερα (01/02) στο «Απόστολος Νικολαΐδης» τη Κηφισιά του πολύ γνωρίμου Σεμπάστιαν Λέτο, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ προέρχεται από την λευκή ισοπαλία στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και βρίσκεται στη 5η θέση της κατάταξης με 26 βαθμούς, στο -9 από τον Λεβαδειακό και την τέταρτη θέση, η οποία οδηγεί στα Play Offs του πρωταθλήματος.
Από την άλλη η ομάδα από τα βόρεια προάστια, που βρίσκεται στη 9η θέση με 19 βαθμούς, προέρχεται από αγωνιστική απραξία, καθώς το ματς της προηγούμενης αγωνιστικής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ αναβλήθηκε λόγω της ευρωπαϊκής αναμέτρησης του δικεφάλου με τη Λυών.
Οι μεταδόσεις της ημέρας για τη Super League
- Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης (16:00, Νοva Sports prime)
- Παναθηναϊκός - Κηφισιά (17:30, Cosmote Sport 1)
- ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός (19:30, Nova Sports prime)
- ΑΕΚ - Ολυμπιακός (21:00, Cosmote Sport 1)
