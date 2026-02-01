Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ματς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Κηφισιά στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός λίγα 24ώρα μετά την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ με τη Ρόμα για τη 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League υποδέχεται σήμερα (01/02) στο «Απόστολος Νικολαΐδης» τη Κηφισιά του πολύ γνωρίμου Σεμπάστιαν Λέτο, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ προέρχεται από την λευκή ισοπαλία στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και βρίσκεται στη 5η θέση της κατάταξης με 26 βαθμούς, στο -9 από τον Λεβαδειακό και την τέταρτη θέση, η οποία οδηγεί στα Play Offs του πρωταθλήματος.

Από την άλλη η ομάδα από τα βόρεια προάστια, που βρίσκεται στη 9η θέση με 19 βαθμούς, προέρχεται από αγωνιστική απραξία, καθώς το ματς της προηγούμενης αγωνιστικής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ αναβλήθηκε λόγω της ευρωπαϊκής αναμέτρησης του δικεφάλου με τη Λυών.

Οι μεταδόσεις της ημέρας για τη Super League