Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ματς ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκό στην Τούμπα για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Μέσα σε κλίμα πένθους, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Τούμπα λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο τροχαίο που στοίχησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του. Ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται σήμερα (1/2) τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super Legue.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης και προέρχεται από αγωνιστική απραξία στο πρωτάθλημα, καθώς το προηγούμενο ματς του αναβλήθηκε λόγω της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τη Λιόν.

Στον αντίποδα, μετά την εκτός έδρας ήττα με 1-0 από την ΑΕΛ Novibet η ομάδα από τις Σέρρες παραμένει ουραγός. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

