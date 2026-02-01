ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός: Πού θα δείτε την αναμέτρηση της Super League
Μέσα σε κλίμα πένθους, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Τούμπα λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο τροχαίο που στοίχησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του. Ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται σήμερα (1/2) τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super Legue.
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης και προέρχεται από αγωνιστική απραξία στο πρωτάθλημα, καθώς το προηγούμενο ματς του αναβλήθηκε λόγω της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τη Λιόν.
Στον αντίποδα, μετά την εκτός έδρας ήττα με 1-0 από την ΑΕΛ Novibet η ομάδα από τις Σέρρες παραμένει ουραγός. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Οι μεταδόσεις της ημέρας για τη Super League
- Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης (16:00, Νοva Sports prime)
- Παναθηναϊκός - Κηφισιά (17:30, Cosmote Sport 1)
- ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός (19:30, Nova Sports prime)
- ΑΕΚ - Ολυμπιακός (21:00, Cosmote Sport 1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.