Τα δύο ερωτήματα που θα μπορούσαν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Από χθες το μεσημέρι, ένα μεγάλο «γιατί;» πλανάται όχι μόνο πάνω από τον ΠΑΟΚ, αλλά πάνω από ολόκληρη την Ελλάδα. Γιατί αυτά τα επτά παιδιά που πήγαν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, έφυγαν από τη ζωή στον δρόμο για τη Γαλλία και το παιχνίδι του «Δικεφάλου» με τη Λιόν. Άπαντες είναι σοκαρισμένοι από την είδηση και το συναίσθημα αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, παρακολουθώντας κανείς το βίντεο του δυστυχήματος, που προκαλεί κόμπο στο στομάχι…

Όσοι άντεξαν και το είδαν λίγο πιο προσεκτικά, προσπαθώντας να καταλάβουν τι έγινε, σίγουρα θα αναρωτήθηκαν δύο πράγματα που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε το μοιραίο…

Γιατί ο οδηγός, ενώ δείχνει να ολοκληρώνει την προσπέραση και να μπαίνει ξανά στη δεξιά λωρίδα, τελικά δεν το κάνει, μένει πάνω στη διαχωριστική γραμμή και φεύγει προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα να υπάρξει η σύγκρουση; Γιατί, ενώ έχει ανάψει φλας για δεξιά, τη στιγμή που επανέρχεται στη λωρίδα του, βγάζει αριστερό φλας, δεν ολοκληρώνει ποτέ την προσπέραση και πέφτει πάνω στο φορτηγό;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, αν μπορέσουν να δοθούν, θα μας βοηθήσουν να μάθουμε τον λόγο που επτά παιδιά έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους, πηγαίνοντας να δουν την αγαπημένη τους ομάδα…