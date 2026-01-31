Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό. Ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει Ιβανούσετς και Κένι.

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για το ματς με τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα.

Φυσικά θα είναι μία ακόμα δύσκολη μέρα. Πρόκειται για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα, στο σπίτι της ομάδας μετά το δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλοι της ομάδας κι ένας ακόμα στη Λάρισα όταν έμαθε την τραγικό είδηση.

Το γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο, αφού ο Πανσερραϊκός συμφώνησε να μην πάρει εισιτήρια κι έτσι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα έχουν τη δυνατότητα να γεμίσουν την Τούμπα και να τιμήσουν τη μνήμη των οκτώ ομοϊδεατών τους.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει τον τραυματία Ιβανούσετς, αλλά και τον τιμωρημένο Κένι. Από τη στιγμή που ακολουθεί το ματς με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο την ερχόμενη Τετάρτη, ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές. Πιθανότατα θα ξεκινήσουν οι Παβλένκα, Σάστρε, Τέιλορ, Λόβρεν, Βολιάκο, Ζαφείρης, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Πέλκας, Μύθου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Έτοιμοι για Πανσερραϊκό.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την επικείμενη αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό στο γήπεδο της Τούμπας για το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 2025-26.

H ομάδα δούλεψε πάνω στο τακτικό πλάνο για το παιχνίδι της Κυριακής (31.01, 19:30), ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.Ο Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία και στη συνέχεια δούλεψε στο γυμναστήριο.Τέλος, ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Κένι».

Ο Πανσερραϊκός έχει κι αυτός αρκετές απουσίες. Εκτός έμειναν οι τιμωρημένοι Μπρούκς, Ομεονγκά, Καλίνιν, Λύρατζης, ο Ρικέλμε που έκανε σήμερα την πρώτη του προπόνηση, οι τραυματίες Σοφιανός και Ουαγκέ και οι Ρουμιάντσεβ, Πουρλιοτόπουλος.

Παρελθόν αποτελούν, παράλληλα, οι Αντρέ Γκριν και Μπράιαν Γκαλβάν, καθώς έφτασαν σε συμφωνία για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναγλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Χάβος, Ντε Μάρκο, Κοσμίδης, Τσαγκαράκης, Σαλάμ, Αρμουγκόμ, Φέλτες, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Λιάσος, Τόλιος, Ριέρα, Μασκανάκης, Καρέλης, Ίβαν, Τεϊσέιρα, Μπιλέ.