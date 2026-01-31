Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο ντέρμπι με την ΑΕΚ χωρίς ένα βασικό επιθετικό του όπλο και με μία ανάγκη να επιστρατευθούν άλλα βαριά χαρτιά του. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός έχει να πορευθεί για ένα σημαντικότατο ντέρμπι χωρίς τον Αγιούμπ Ελ Καμπί , τον απόλυτο γκολεαδόρ του και έναν παίκτη που ξεκάθαρα έχει πολύ καλή παράδοση με τον συγκεκριμένο αντίπαλο (την ΑΕΚ). Αυτό από μόνο του το στοιχείο κάνει το ΑΕΚ - Ολυμπιακός να έχει μία άλλη οπτική για τους Ερυθρόλευκους. Να είναι ένα αλλιώτικο ντέρμπι λόγω αυτής της παραμέτρου.

Το πρόβλημα τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Καμπί τον άφησε εκτός και έτσι μετά και την απόχώρηση του Γιάρεμτσουκ ο μοναδικός φορ για το ματς αυτό θα είναι ο Ταρέμι. Στον ποιοτικό, χαρισματικό και έμπειρο Ιρανό λοιπόν θα πέσει το βάρος στην γραμμή κρούσης.

Απώλεια προφανώς και είναι και αυτή του Πιρόλα. Είναι με διαφορά ο καλύτερος στόπερ του Ολυμπιακού αλλά και Νο1 κεντρικός αμυντικός στην ελληνική Λίγκα.

Η προσέγγιση του «Μέντι» και αυτοί που πρέπει να βγουν μπροστά

Για την 11άδα που εκτιμάται ότι θα παρατάξει ο Ολυμπιακός έχετε διαβάσει ήδη σχετικά στο Gazzetta . Η διαφοροποίηση θα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ταρέμι θα είναι ο βασικός φορ και όχι ο Ελ Καμπί.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ - και μέσω των δηλώσεών του - το έστειλε ήδη το μήνυμά του. Πρώτον ότι μετά το ρεπό της Παρασκευής οι παίκτες του θα έχουν ξεκουραστεί έπειτα από το ταξίδι στην Ολλανδία και το 1-2 με τον Άγιαξ. Και 2ον ότι θα πρέπει οι παίκτες του να αξιοποιήσουν το μομέντουμ της πολύ καλής ψυχολογίας από την πρόκριση αλλά και της αυτοπεποίθησης που αυτή δίνει.

Κατά τα άλλα για άλλο ένα σπουδαίο ματς υπάρχει η αγωνιστική ανάγκη όλα τα βαριά χαρτιά των Πειραιωτών να αποδώσουν ανάλογα. Αυτό ισχύει για όλες τις κομβικές θέσεις αλλά περισσότερο για παίκτες όπως ο Ζέλσον, ο Τσικίνιο, ο Ποντένσε (περισσότερο από τους συμπαίκτες του διότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει καλή εικόνα και απόδοση με βάση την αξία και την ποιότητά του) και βέβαια οι χαφ που θα επιστρατευθούν καιο εκτός απροόπτου θα είναι οι Έσε και Σιπιόνι. Σε μία συνολική εικόνα θα χρειαστούν όλοι. Από τον πιο βασικό παίκτη μέχρι την τελευταία εφεδρεία. Απλώς από περιπτώσεις όπως του Ντάνιελ Ποντένσε ο πήχης πάντα μπαίνει πιο ψηλά.

Η όποια περαιτέρω διαμόρφωση του υπάρχοντος ρόστερ (καθότι παραμένει το... παραθυράκι και άλλες κινήσεις πέραν του Αντρέ Λουίζ) δεν αφορά στους παίκτες της αποστολής. Σε αυτήν την φάση υπάρχει μόνο το ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ, που θυμίζουμε ότι είναι πρωτοπόρος (με τον Ολυμπιακό να έχει ματς λιγότερο) και έτσι υπάρχει και αυτό το «πρέπει» για τους Πειραιώτες.