Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με αντίπαλο την ΑΕΚ. Τι 11άδα ετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ως προς τον αγώνα του 1-2 στο Άγιαξ - Ολυμπιακός επέλεξε να χρίσει βασικό τον Ταρέμι και όχι τον Τσικίνιο. Η διάταξη των Ερυθρόλευκων για τον αγώνα στο Άμστερνταμ ήταν ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και άκρα με Ζέλσον και Ροντινέϊ.

Ως προς το ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή τώρα το αρχικό σχήμα που εκτιμάται ότι ετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό είναι ιδιαίτερα πιθανό να έχει μέσα τον Σιπιόνι . Σε επίπεδο προσώπων ο Τζολάκης θα είναι βασικός γκολκίπερ και από εκεί και πέρα στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά θα είναι οι Ορτέγα (εάν ο Αργεντίνος δεν είναι στο 100% θα ξεκινήσει ο Μπρούνο), Μπιανκόν, Ρέτσος και Κοστίνια.

Κέντρο με Έσε και Σιπιόνι, άκρα με Ζέλσον και Ποντένσε και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Καμπί. Θέση στην 11άδα διεκδικούν και οι Ροντινέϊ (είτε για μπακ είτε για εξτρέμ) και Ταρέμι. Δεν μοιάζει τόσο πιθανό να ξαναδούμε για 2ο σερί ματς τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί (όπως δηλαδή έγινε στην Ολλανδία).