Βόλος - ΑΕΛ Novibet: Ο Τούπτα έκανε το 2-0

Φώτης Καρακούσης
Βόλος - ΑΕΛ

Ο Τούπτα έκανε στο 45'+4' το 2-0 για την ΑΕΛ Novibet στο ματς με τον Βόλο.

Η ΑΕΛ Novibet με αριθμητικό πλεονέκτημα βρήκε και δεύτερο γκολ κόντρα στον Βόλο σε ιδανικό χρονικά σημείο. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και πάλι με τον Λιούμπομιρ Τούπτα.

Στο 45'+4', λοιπόν, ο Μασόν πέρασε κάθετα στον Σαγάλ, ο Χιλιανός από δεξιά πέρασε δίπλα του στον Μούργο, ο οποίος βρήκε τον Τούπτα και ο Σλοβάκος επιθετικός με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στον ουρανό των διχτύων του Σιαμπάνη.

Το 2-0 της Λάρισας

