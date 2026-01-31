Αλλαγή συναισθημάτων για την ομάδα της Λάρισας με τον Τούπτα αρχικά να χάνει πέναλτι αλλά μετά να σκοράρει για το 0-1 με τον Βόλο!

Από την ποδοσφαιρική... Κόλαση στον Παράδεισο για την Τούπτα. Στο Βόλος - ΑΕΛ Novibet ο παίκτης της Λάρισας αρχικά έχασε πέναλτι στο 38' καθώς το απέκρουσε ο Σιαμπάνης. Ένα πέναλτι που υποδείχθηκε για χέρι του Κάργα, ο οποίο και αποβλήθηκε.

Στο 39' όμως ο Τούπτα σκόραρε για το 0-1. Μετά το κόρνερ υπήρξε διεκδίκηση στον αέρα και η μπάλα πήγε στον Τούπτα που με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα του Σιαμπάνη.