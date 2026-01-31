Ένα πανό αφιερωμένο στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις εξέδρες του γηπέδου του Παναιτωλικού πριν την αναμέτρηση με τον Άρη για τη Super League.

Σε μία σπουδαία πρωτοβουλία προέβη η ΠΑΕ Παναιτωλικός, λίγες ώρες πριν τη σέντρα του ματς κόντρα στον Άρη (17:00) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στις εξέδρες του γηπέδου έχει αναρτηθεί ένα πανό αφιερωμένο στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Στο συγκεκριμένο πανό, φαίνονται τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος να κάθονται στην πλάτη του Τίτορμου και να κοιτάζουν το γήπεδο της Τούμπας.

Τα συλλυπητήρια από τον Παναιτωλικό μετά το τραγικό δυστύχημα

Η τραγωδία με των απώλεια των συνανθρώπων μας, που έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας, συγκλονίζει την ποδοσφαιρική κοινότητα και προκαλεί βαθιά οδύνη σε όλους μας.

Η ΠΑΕ Παναιτωλικός εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στον ΠΑΟΚ.