Παναθηναϊκός: Στον ΑΠΟΕΛ συνεχίζει ο Μαντσίνι
Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει σχετικά με το μέλλον του Ντάνιελ Μαντσίνι, το οποίο ήταν μακριά από τον Παναθηναϊκό και είχε στα χέρια του δύο προτάσεις για να συνεχίσει την καριέρα του.
Η μία ήταν από τον ΑΠΟΕΛ, τον οποίο και ο Αργεντινός επέλεξε για την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη. Ο 29χρονος εξτρέμ ανακοινώθηκε και επίσημα από τον κυπριακό σύλλογο λίγες ώρες αφότου έμεινε ελεύθερος από το «τριφύλλι».
Η διάρκεια της συνεργασίας του με τον κυπριακό σύλλογο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2027 και αφήνει την Ελλάδα μετά από 6,5 χρόνια όταν και αποκτήθηκε από τον Άρη και τον Γενάρη του 2023 μετακόμισε στον Παναθηναϊκό.
