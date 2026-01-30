Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαντσίνι, οι δύο πιθανοί προορισμοί του

Μία ακόμη αποχώρηση δρομολογήθηκε στον Παναθηναϊκού, αφού ο Ντανιέλ Μαντσίνι αποτελεί παρελθόν από το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ προκειμένου να μειώσει όσο γίνεται τον αριθμό των διαθέσιμων παικτών και να πλησιάσει το νούμερο με το οποίο θέλει να δουλεύει ο Ράφα Μπενίτεθ που είναι περίπου οι 27 ποδοσφαιριστές.

Νέο «θύμα» της διαδικασίας αυτής ήταν ο Ντανιέλ Μαντσίνι. Ο Αργεντινός εξτρέμ δεν ήταν στα πλάνα του Ισπανού τεχνικό και με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι δρομολογήθηκε από τώρα η αποχώρησή του από την ομάδα προκειμένου να βρει μία ομάδα που θα τον περιβάλλει με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και θα του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου τους, με τον Μαντσίνι να καρπώνεται κι ένα μικρό ποσό από το κομμάτι του συμβολαίου του που απέμενε. Όσον αφορά τον επόμενο «σταθμό» της καριέρας του, αυτός δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, αφού υπάρχουν δύο επιλογές.

Η μία είναι η Κύπρος και το ΑΠΟΕΛ και η άλλη είναι ένα κλαμπ από πιο «εξωτικό» προορισμό από το οποίο έχει στα χέρια του μία δελεαστική προσφορά.