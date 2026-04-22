Σύρραξη μετά το τέλος του ημιτελικού ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον ΑΠΟΕΛ, με τον Πάμπλο Γκαρσία να είναι οργισμένος για αντικείμενο που δέχθηκε.

Επεισοδιακή κατάληξη είχε ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Κύπρου ανάμεσα στον Απόλλωνα Λεμεσού και τον ΑΠΟΕΛ, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 4-2 και να αποκτούν προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς. Ωστόσο, το αγωνιστικό σκέλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά το τελευταίο σφύριγμα, καθώς ακολούθησε ένταση στον αγωνιστικό χώρο του «Άλφαμεγα Stadium». Μπροστά από τους πάγκους των δύο ομάδων δημιουργήθηκε σύρραξη, με μέλη των αποστολών να εμπλέκονται σε επεισόδια και την κατάσταση να ξεφεύγει προσωρινά από τον έλεγχο.

Στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκε ο Πάμπλο Γκαρσία, με τον Ουρουγουανό τεχνικό του ΑΠΟΕΛ να αντιδρά έντονα, χάνοντας την ψυχραιμία του σε μια φορτισμένη στιγμή. Η επέμβαση πιο παραγόντων ήταν καθοριστική, αποτρέποντας την περαιτέρω κλιμάκωση και συμβάλλοντας στην εκτόνωση της κατάστασης. Οπως αναφέρουν τα κυπριαακά ΜΜΕ, ο λόγος που ο 48χρονος ενεπλάκη στην ένταση ήταν τα αντικείμενα που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα ένα ποτήρι που έπεσε, χτύπησε τόσο τον ίδιο όσο και τον βοηθό του.

