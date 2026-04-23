Ο ΑΠΟΕΛ ηττήθηκε με 4-2 από τον Απόλλωνα Λεμεσού στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών και η σύρραξη στο τέλος με τον Πάμπλο Γκαρσία, μπορεί να επιφέρει ακόμα και το... διαζύγιο των δύο πλευρών.

Χάος προκλήθηκε με τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στον Απόλλωνα Λεμεσού και τον ΑΠΟΕΛ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου στην Κύπρου, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 4-2 και να παίρνουν προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος βρήκε εκτός... εαυτού και αντέδρασε έντονα προς τον αντίπαλο πάγκο, με τους ανθρώπους του συλλόγου να προσπαθούν να τον κρατήσουν και να εκτονώσουν την κατάσταση.

Αυτή η εικόνα, σε συνδυασμό με την ήττα και την εμφάνιση της ομάδας, έχουν φέρει τον Ουρουγουανό προπονητή σε δύσκολη θέση. Σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ, η Πέμπτη (23/05) θεωρείται καθοριστική μέρα για το μέλλον του στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χωρίσουν οι δρόμοι τους.

Μένει να φανεί αν αυτό θα συμβεί άμεσα ή στο τέλος της σεζόν, με τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ να δείχνουν ότι λάβει οριστικές αποφάσεις σχετικά με τη συνεργασία τους με τον 48χρονο κόουτς.