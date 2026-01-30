Επίσημο παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Ντάνιελ Μαντσίνι

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ντάνιελ Μαντσίνι, έξι μήνες προτού λήξει το μεταξύ τους συμβόλαιο.

Επίσημη έγινε ακόμη μία αποχώρηση από το ρόστερ του Παναθηναϊκού, αφού οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν πως ολοκληρώθηκε η συνεργασία τους με τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ο Αργεντινός εξτρέμ συμφώνησε από κοινού με το «τριφύλλι» για να λύσουν την συνεργασία τους έξι μήνες νωρίτερα απ' ότι όριζε το μεταξύ τους συμβόλαιο.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, που την φετινή σεζόν έχει κάνει εννέα συμμετοχές ξεπερνώτας οριακά τα 400 αγωνιστικά λεπτά, ήταν εκτός των πλάνων του Ράφα Μπενίτεθ κι έτσι προτιμήθηκε να αποχωρήσει προκειμένου να βρει μία ομάδα στην οποία θα αγωνίζεται και θα υπολογίζεται περισσότερο.

Με την πράσινη φανέλα έπαιξε συνολικά 108 παιχνίδια κατά τα οποία σκόραρε έξι γκολ κι έδωσε δώδεκα ασίστ σε περισσότερα από 5 χιλ. αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιανουάριο του 2023. Στην τριετή παραμονή του βοήθησε την προσπάθεια της ομάδας και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ντάνιελ, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ο,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!