Ο Πάμπλο Γκαρσία αναμένεται να αποχωρήσει απο τον ΑΠΟΕΛ, προ των πυλών για να αναλάβει ο Γιώργος Κωστής.

Η βαριά ήττα του ΑΠΟΕΛ με 4-2 από τον Απόλλωνα Λεμεσού στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Κύπρου προκάλεσε την έκρηξη του Πάμπλο Γκαρσία. Η σύρραξη στην οποία ενεπλάκη ο Ουρουγουανός μετά τη λήξη του αγώνα προκάλεσε έντονο προβληματισμό στον σύλλογο και δύσκολα οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί.

Με τη ρεβάνς του Κυπέλλου να πλησιάζει και πέντε κρίσιμες αγωνιστικές να απομένουν για το πρωτάθλημα, ο στόχος της 4ης θέσης που οδηγεί στην Ευρώπη κρέμεται από μια κλωστή. Υπό αυτές τις συνθήκες το όνομα του Γιώργου Κωστή είναι στην κορυφή της λίστας τους και ο Έλληνας κόουτς φαντάζει ως η πιο συμφέρουσα λύση αυτή τη στιγμή.

Η διοίκηση των «γαλαζοκιτρίνων» διατηρεί εξαιρετική άποψη για τον Κωστή, θεωρώντας τον τον κατάλληλο άνθρωπο για να επιστρέψει στον Αρχάγγελο μέχρι το τέλος της σεζόν, επιχειρώντας να σώσει ό,τι προλαβαίνει από τη φετινή χρονιά. Ο 53χρονος έχει διατελέσει στο παρελθόν τόσο υπηρεσιακός προπονητής όσο και βοηθός προπονητή στον ΑΠΟΕΛ.