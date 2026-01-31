Στη Λιόν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακού.

Πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε Λιόν και Ολυμπιακό για τον δανεισμό του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είναι θέμα χρόνο να ανακοινωθεί από τον γαλλικό σύλλογο και να συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλλία.

Ο Ουκρανός φορ είχε μείνει εκτός αποστολής για τον αγώνα με τον Άγιαξ στο Champions League και οι Πειραιώτες θα βρήκαν για την παραχώρηση του για έξι μήνες με οψιόν αγοράς που μπορεί να φτάσει και τα πέντε εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος θα μείνει εκτός αποστολής για το ντέρμπι με την ΑΕΚ καθώς βρίσκεται ήδη στη Γαλλία για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει ήδη δίαυλο επικοινωνίας με τον Κλέιτον της Ρίο Άβε και δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξει ώστε να αντικαταστήσει τον Γιάρεμτσουκ στην ιεραρχία της επίθεσης.