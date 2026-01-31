Έκπληξη στην αποστολή που πήρε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ καθώς δεν βρίσκεται το όνομα του Αγιούμπ Ελ Καμπί ανάμεσα στους εκλεκτούς.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena (01/02, στις 21:00) με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή που θα έχει μαζί και ανάμεσα στα ονόματα να υπάρχει μία έκπληξη.

Για την ακρίβεια, μία ηχηρή απουσία που ακούει το όνομα του Αγιούμπ Ελ Καμπί ενώ εκτός έμεινε και ο Λορέντσο Πιρόλα που τραυματίστηκε με τον Άγιαξ. Από την άλλη στην αποστολή για πρώτη φορά βρίσκεται το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Αντρέ Λουίζ. Να θυμίσουμε ότι εκτός έμεινε και ο Γιάρεμτσουκ που βρίσκεται ήδη στη Γαλλία για να κλείσει στη Λιόν.

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι.