Ο ελληνικός αθλητισμός εξέφρασε τα συλλυπητήρια για την απώλεια του Έλληνα επιχειρηματία, Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος συνέδεσε το ονόμα του με την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Η είδηση πως «έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών, βύθισε στο πένθος τον ελληνικό αθλητισμό, ο οποίος από το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10) θρηνεί για την απώλεια του «Καπετάνιου» του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο οποίος συνέδεσε στενά το ονόμα του με τον Παναθηναϊκό.

Έμεινε στο τιμόνι του συλλόγου για 21 ολόκληρα χρόνια (1979-2000) και έφτασε σε ουκ ολίγες επιτυχίες με την ομάδα καθώς πανηγύρισε έξι πρωταθλήματα, εννέα κύπελλα Ελλάδος και τρία Σούπερ Καπ, ενώ αξιοσημείωτα είναι η παρουσία του Παναθηναϊκού σε δύο σεζόν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (σημερινό Champions League), με την ομάδα να μένει εκτός από τη Λίβερπουλ (1985) και τον Άγιαξ (1996) αντίστοιχα.

Από τη μεριά του, ο ελληνικός αθλητισμός και κυρίως οι ομάδες της Superleague εξέδωσαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις, εκφράζοντας την θλίψη τους για τον θάνατο του.

Οι ανακοινώσεις των ελληνικών ομάδων:

ΕΠΟ:

«H ΕΠΟ εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ενός ανθρώπου με σημαντική διαδρομή και προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην ελληνική κοινωνία.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης κατάφερε να υλοποιήσει στον χώρο του ποδοσφαίρου πρωτοποριακές ιδέες, που ξεπερνούσαν τα δεδομένα της εποχής τους. Κυριότερη εξ αυτών ήταν το αθλητικό κέντρο που οραματίστηκε και δημιούργησε για τις ανάγκες του Παναθηναϊκού και το οποίο, μετά την απόκτησή του από την Ομοσπονδία, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο για το εθνικό μας ποδόσφαιρο και φέρει το όνομά του.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη, που άφησε πίσω του ένα έργο ζωής και το οποίο θα συνεχίσει να έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Superleague:

«Σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει βαθιά θλίψη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία, με ανεξίτηλα γράμματα, στο ελληνικό Ποδόσφαιρο για δεκαετίες.

Αντίο, Καπετάνιε».

Το αντίο του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου:

«16 Οκτωβρίου 2026

Αξιότιμε Γιώργο Βαρδινογιάννη, Αγαπητέ Γιωργάρα...

Θα ήθελα να σου απευθύνω λίγα λόγια τιμής, ερχόμενα ατόφια από μέσα μου...

​Καπετανιε, στα χρόνια που ήσουν στον Μικρόκοσμο μας, θαύμασα το Πάθος και τον Αυθορμητισμό σου και τον δικό σου «ιδιαίτερο» για κάποιους τρόπο έκφρασης... Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο... ​Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά... Το Σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα... ​Κουράγιο, Δύναμη σε όλη την οικογένεια και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί σου...

Με Εκτίμηση και Αγάπη

Μάριος Παναγιώτη Ηλιόπουλος».

ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη για την απώλειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει».

Λεβαδειακός:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού ποδοσφαίρου, που συνέδεσε το όνομά του με μια σημαντική περίοδο της ιστορίας του Παναθηναϊκού.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Καλαμάτα:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, γνωστού ως «Καπετάνιου», ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και υπήρξε μία από τις σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Βόλος ELABET:

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABET εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του Ελληνικού ποδοσφαίρου, που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία του αθλήματος.

Η ΠΑΕ Βόλος απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Καλό ταξίδι Καπετάνιε».

Αστέρας Τρίπολης:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Εμβληματικός Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και ηγετική μορφή συνολικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε πολύχρονη παρουσία και διαχρονική προσφορά στον χώρο του αθλητισμού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη και την πρόοδό του.

Το αποτύπωμά του θα παραμείνει ανεξίτηλο και σημείο αναφοράς στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, καθώς και στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος».

Κηφισιά Tutu Deals:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά Tutu Deals εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο «Καπετάνιος» υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα του ελληνικού αθλητισμού, με την παρουσία και τη διαδρομή του να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Για την οικογένεια της Κηφισιάς, ο εκλιπών είχε τα τελευταία χρόνια και μια ξεχωριστή θέση, καθώς έδινε συχνά το «παρών» στους αγώνες της ομάδας μας, τιμώντας μας με την παρουσία του και αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τον σύλλογό μας.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Η ΠΑΕ Κηφισιά Tutu Deals εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Καπετάνιε».