Ο Ουκρανός στράικερ οδεύει προς την Λιόν με την μορφή δανεισμού ενώ υπάρχει λόγος που ο Ολυμπιακός ψάχνεται και για γκολκίπερ.

Όπως έχετε διαβάσει από νωρίς υπάρχει μεταγραφικό θέμα με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και την Λιόν . Σε αυτήν την φάση οι ενδείξεις και οι πληφορορίες που υπάρχουν οδηγούν στο ότι αυτή η μεταγραφή θα γίνει και ο διεθνής στράικερ θα βρεθεί εκεί ως δανεικός με μία οψιόν αγοράς στα 4 εκατ. ευρώ.