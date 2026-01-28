Ολυμπιακός: Προχωρά με Γιάρεμτσουκ η Λιόν, γιατί ψάχνει και γκολκίπερ

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ο Ολυμπιακός
Ο Ουκρανός στράικερ οδεύει προς την Λιόν με την μορφή δανεισμού ενώ υπάρχει λόγος που ο Ολυμπιακός ψάχνεται και για γκολκίπερ.

Όπως έχετε διαβάσει από νωρίς υπάρχει μεταγραφικό θέμα με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και την Λιόν. Σε αυτήν την φάση οι ενδείξεις και οι πληφορορίες που υπάρχουν οδηγούν στο ότι αυτή η μεταγραφή θα γίνει και ο διεθνής στράικερ θα βρεθεί εκεί ως δανεικός με μία οψιόν αγοράς στα 4 εκατ. ευρώ.

Πέραν του Γιάρεμτσουκ έχει προκύψει και από το ρεπορτάζ ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει και για γκολκίπερ καθότι υπάρχει η πιθανότητα να αποχωρήσει ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Για να προχωρήσει βέβαια κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτον να προκύψει κάτι ουσιαστικό για τον έμπειρο γκολκίπερ έτσι ώστε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του και 2ον να βρεθεί και μία κατάλληλη επιλογή πορτιέρε.

@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
     

