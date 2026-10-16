Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών και θυμόμαστε την περιβόητη ιστορία που θέλει τον «καπετάνιο» να είχε πάρει τον Παναθηναϊκό ύστερα από μια χαμένη παρτίδα τάβλι με τον Σταύρο Νταϊφά. Τι είχε πει για την εν λόγω ιστορία η Λόλα Νταϊφά στο Gazzetta!

Το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10) έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Ο ισχυρός επιχειρηματίας, που ήταν γνωστός και με το παρατσούκλι «καπετάνιος» έγραψε ιστορία στον χώρο του ελληνικού αθλητικού με την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, μια τρομερή ιστορία που κυκλοφορεί είναι πώς μπήκε στον Παναθηναϊκό ύστερα από ένα χαμένο στοίχημα σε μια παρτίδα τάβλι με τον τότε κολλητό του και διοικητικό ηγέτη του Ολυμπιακού, Σταύρο Νταϊφά.

Η Λόλα Νταϊφά είχε διηγηθεί στο Gazzetta τι είχε συμβεί. Το εν λόγω απόσπασμα από τη μεγάλη συνέντευξή της:

Πώς το εισπράξατε στην οικογένεια όταν ο κ. Νταϊφάς είπε ότι παίρνει τον Ολυμπιακό;

Δεν το ήξερα, το είχα διαβάσει στις εφημερίδες. Δεν ρώτησα κανέναν και δεν μου το είπε. Αλλά ήταν Ολυμπιακός και είχε την τρέλα. Ήταν και η πρώτη φορά που οι ΠΑΕ έγιναν Ανώνυμες Εταιρίες. Βεβαίως αγοράστηκε ο Παναθηναϊκός από τον Βαρδινογιάννη λόγω Νταϊφά.

Ισχύει πως ήταν φίλοι και πως ο Νταϊφάς είπε στον Βαρδινογιάννη να πάρει τον Παναθηναϊκό σε μια παρτίδα τάβλι;

Επαιζαν τάβλι, αυτό το ξέρω. Εμαθα ότι ο Σταύρος είπε στον Βαρδινογιάννη: «Εγώ θα πάρω τον Ολυμπιακό». Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει άλλη ομάδα. «Εσύ Παναθηναϊκός δεν είσαι;», τον ρώτησε... «Είσαι», του λέει. Αλλά εντάξει, το είχαν βάλει στοίχημα και έγινε η συμφωνία. Δηλαδή, ότι αν ο Βαρδινογιάννης έχανε στο τάβλι θα αγόρασε τον Παναθηναϊκό - όπως και έγινε. Αν έχανε ο Σταύρος δεν υπήρχε αυτή η περίπτωση.

Οι σχέσεις τους μετά άλλαξαν πάρα πολύ;

Δεν μιλιόντουσαν. Εχθροί. Και όταν έφυγαν από το ποδόσφαιρο έπιασαν το νήμα από εκεί που το είχαν αφήσει. Επαιζαν και πάλι τάβλι μαζί.

Photo credits: Χρήστος Ζωίδης