Ο Αντόνιο Κορδόν παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο Flashscore, όπου μίλησε για την δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό, καθώς και για τον Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Ο Αντόνιο Κορδόν έδωσε πρόσφατα μία αποκλειστική συνέντευξη στο «Flashscore» και μίλησε μεταξύ άλλων για την σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τους Βάσκους προπονητές, αλλά και για το παρασκήνιο πίσω από τη μεταγραφή του Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Αναλυτικότερα, ο τεχνικός διευθυντής των «Ερυθρόλευκων» τόνισε πως η επιλογή τεχνικών από την χώρα των Βάσκων όπως ο Ερνέστο Βαλβέρδε, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, δεν είναι κάποιου είδους στρατηγική επιλογή, αλλά περισσότερο θέμα σύμπτωσης, ωστόσο αναγνώρισε πως η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Βαλβέρδε «άνοιξε τον δρόμο» για τους υπόλοιπους.

Αναφορικά με τον Μαροκινό φορ, τόνισε πως αν και η μετραγραφή του δεν προκάλεσε αίσθηση στην αρχή αποδείχθηκε «χρυσή», ενώ παράλληλα τον εκθείασε λέγοντας πως είναι ένας απίστευτος ποδοσφαιριστής και όλοι μέσα στην ομάδα ανυπομονούν να γυρίσει πίσω υγιής κατά το δεύτερο μισό της σεζόν.

Τέλος μίλησε και για τον Ματιέ Βαλμπουενά, υπογραμμίζοντας την πολυετή προσφορά του στον πειραιώτικο σύλλογο, τόσο σε ανδρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ακαδημιών.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε

Αυτή είναι η δεύτερη θητεία σας στον Ολυμπιακό. Πώς εξηγείτε τη σχέση που έχει δημιουργηθεί με την Ισπανία και, πιο συγκεκριμένα, με τους Βάσκους προπονητές Ερνέστο Βαλβέρδε, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τώρα Ιμανόλ Αλγκουαθίλ;

«Η πόρτα άνοιξε κάπως με τον Ερνέστο, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι υπάρχει συνειδητή αναζήτηση Ισπανών προπονητών ή ποδοσφαιριστών. Είναι συμπτώσεις, αλλά φαίνεται πως αυτοί οι άνθρωποι προσαρμόζονται καλά εδώ.

Η πορεία του συλλόγου το αποδεικνύει: δίνεται η εντύπωση ότι, όταν κάποιος έρχεται από την Ισπανία ή, πιο συγκεκριμένα, από τη Χώρα των Βάσκων, προσαρμόζεται πολύ καλά. Όλοι τούς υποδέχονται εξαιρετικά».

Από τους Γάλλους, προφανώς σκεφτόμαστε τον Ματιέ Βαλμπουενά.

«Πραγματικά, ήταν εξαιρετικός για πολλά χρόνια. Και στην ακαδημία υπήρξαν περίοδοι με πάρα πολλούς Γάλλους».

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη πρόσφατα κάταγμα στο πόδι. Έχει ακολουθήσει μια ασυνήθιστη διαδρομή, ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση του Conference League και αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι ένα «εννιάρι» πολύ διαφορετικό από όσα βλέπουμε σήμερα, ένας επιθετικός της παλιάς σχολής. Αποτελεί πραγματική ανακάλυψη για τον Ολυμπιακό.

«Οι αριθμοί του στον Ολυμπιακό μιλούν από μόνοι τους. Είναι ένας παίκτης που ήρθε χωρίς τυμπανοκρουσίες, κανείς δεν τον γνώριζε. Σταθήκαμε τυχεροί. Τον είχαμε αντιμετωπίσει όταν βρισκόμασταν στην Κίνα και διαπιστώσαμε ότι ήταν ελεύθερος. Αυτό μας ώθησε να προσπαθήσουμε να τον αποκτήσουμε, επειδή θεωρούσαμε ότι μπορούσε να προσφέρει όσα χρειαζόταν ο Ολυμπιακός εκείνη τη στιγμή. Είδαμε το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι; Έχει εξελιχθεί σε εμβληματικό ποδοσφαιριστή.

Τις προάλλες μπήκε στον αγωνιστικό χώρο χρησιμοποιώντας ακόμη τις πατερίτσες του και ο κόσμος τον αποθέωσε. Είναι πραγματικός επαγγελματίας, ένας απίστευτος ποδοσφαιριστής, πολύ καλός και ιδιαίτερος. Ανυπομονούμε να επιστρέψει για το δεύτερο μισό της σεζόν».