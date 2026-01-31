Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και τα καιρικά φαινόμενα στην Allwyn Arena δεν θα είναι και τα καλύτερα.

Έντονα καιρικά φαινόμενα θα συναντήσουν οι κάτοικοι της Αττικής και όχι μόνο την Κυριακή (01/02) καθώς υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις καθ' όλη της διάρκεια της ημέρας. Όπως είναι λογικό, δεν θα μείνει ανεπηρέαστο το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό .

Το σπουδαίο ραντεβού με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 και όσοι βρεθούν στην Allwyn Arena δεν θα αντιμετωπίσουν και την καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τον καιρό.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, ο καιρός αναμένεται να είναι βροχερός με μέτρια προς υψηλή ένταση με τη θερμοκρασία να δείχνει 10 βαθμούς κελσίου και την αίσθηση να είναι 8 βαθμοί με λίγα μποφόρ (2) και 90% υγρασία.

Άξιο αναφοράς ότι θα βρέχει συνεχόμενα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα όπως αναφέρουν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες, με τη βροχή να εξασθενεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/2).