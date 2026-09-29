Χρηματική ποινή 81.000 επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για τα δύο έως τώρα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη.

Το ποσό των 81.000 ευρώ καλείται να πληρώσει ως πρόστιμο η ΑΕΚ στην UEFA για τα δύο ματς με τη Λέφσκι Σόφιας και τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Συγκεκριμένα η Ένωση τιμωρήθηκε με 45.000 ευρώ για το ματς με τη Λέφσκι για παρεμπόδιση διόδων διέλευσης θεατών, ασφάλεια φιλοξενούμενης ομάδας, άναμμα καπνογόνων και χρήση λέιζερ.

Όσο για το ματς με τη ΛΑΣΚ τιμωρήθηκε με 36.000 ευρώ για παρεμπόδιση διόδων διέλευσης θεατών και χρήση λέιζερ.