Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων μεταδόσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη σήμερα (31/1).

Πλούσια είναι η δράση στο σημερινό (31/1) αθλητικό μενού μεταδόσεων, με την Premier League να έχει την τιμητική της, καθώς υπάρχουν 5 παιχνίδια για την 24η αγωνιστική.

Ας αρχίσουμε όμως από τα δικά μας, καθώς σέντρα έχουμε και στην 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Στις 17:00 ο Άρης έχει μια πολύ δύσκολη έξοδο στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό (Cosmote Sport 2), ενώ μια ώρα μετά (18:00, Novasports 2) στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος περιμένει τον ΟΦΗ. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στη Θεσσαλία, με τον Βόλο να υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet (20:00, Cosmote Sport 1).

Όσον αφορά την μπασκετική δράση, ο Ηρακλής παίζει εντός με την Καρδίτσα στις 16:00 (ΕΡΤ Σπορτς 1), ενώ στις 18:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι (ΕΡΤ Σπορτς 2) και η ΑΕΚ τον Κολοσσό (ΕΡΤ Σπορτς 1).

Στα... ξένα τώρα, το παιχνίδι της ημέρας είναι αναμφίβολα στο «Άνφιλντ», με τη Λίβερπουλ κόντρα στη Γουέστ Χαμ (22:00, Novasports Premier League), ενώ την ίδια ώρα η πρωτοπόρος της La Liga Μπαρτσελόνα, παίζει στην έδρα της Έλτσε (Novasports 1). Από τους υπόλοιπους αγώνες, ξεχωρίζει το ματς της Άρσεναλ στο γήπεδο της Λιντς (17:00, Novasports Premier League), αλλά και η μάχη της Μπράιτον του Κωστούλα με την Έβερτον (17:00, Novasports 4).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας