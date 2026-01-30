Διαρρήκτες έβαλαν στο στόχαστρο ακόμη έναν παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς λήστεψαν το σπίτι του Ρούμπεν Ντίας, την ώρα που αυτός βρισκόταν στο «Έτιχαντ».

Διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι του Ρούμπεν Ντίας και το λήστεψαν την περασμένη Τετάρτη, την ώρα που ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι ήταν στο «Έτιχαντ» για να υποστηρίξει την ομάδα του κόντρα στη Γαλατάσαραϊ για την τελευταία αγωνιστική του Champions League. Απούσα από το σπίτι ήταν και η κοπέλα του και παρουσιάστρια Μάγια Τζάμα, η οποία έλειπε στη Νότια Αφρική για τα γυρίσματα του Love Island.

Οι διαρρήκτες πήραν αντικείμενα αξίας χιλιάδων λιρών, συμπεριλαμβανομένων ρούχων γνωστών οίκων μόδας, κοσμημάτων και ηλεκτρονικών συσκευών. Το ζευγάρι είχε μόλις πρόσφατα μετακομίσει στη συγκεκριμένη βίλα στο Τσεσάιρ. Oι Citizens είναι στο πλευρό του Πορτογάλου αμυντικού, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα μετά τον τραυματισμό του. Το περιστατικό αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς στην ίδια περιοχή θύματα κλοπής είχαν πέσει και οι Γκρίλις, Στέρλινκγ και Μαχρέζ. Ο βοηθός προπονητή της ομάδας, Λάιντερς ανέφερε: «Προσπαθούμε να τον στηρίξουμε ως σύλλογος, φυσικά. Δεν μίλησα προσωπικά μαζί του, αλλά ο Ρούμπεν θα επιστρέψει τη Δευτέρα στις προπονήσεις της ομάδας. Αυτά είναι πράγματα που δεν θέλεις να συμβαίνουν. Θα τον στηρίξουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εκεί και πέρα»