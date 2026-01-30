Η διαφαινόμενη προσθήκη του Μούσα Σισοκό αποτελεί μία επιπλέον μεταγραφή στον αρχικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού που ήθελε κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά στην μεσαία του γραμμή.

Η υπό ολοκλήρωση μεταγραφή του Μούσα Σισοκό στον Παναθηναϊκό, την οποία αποκάλυψαν οι Galacticos, μπορεί να δημιούργησε έκπληξη στον οργανισμό του Τριφυλλιού αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και έχουν ως εξής:

Στον μεταγραφικό του σχεδιασμό το Τριφύλλι δεν είχε παίκτη στο ''8'' με χαρακτηριστικά box to box όπως αυτά του Σισοκό αλλά έναν παίκτη στο ''6-8'' τύπου Κραλ, τύπου Ετιέν Καμαρά που είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει στο Τριφύλλι τις επόμενες ημέρες.

Για αυτό και οι δύο περιπτώσεις δεν έχουν σχέση η μία με την άλλη. Η επιλογή του συλλόγου για την βασική ανάγκη είναι αυτή την στιγμή ο Καμαρά.

Τις τελευταίες ημέρες προέκυψε η διαθεσιμότητα στην αγορά του Σισοκό, ενός παίκτη που γνωρίζει άριστα ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός προπονητής θέλοντας να βάλει μια ισχυρή προσωπικότητα στα αποδυτήρια σε συνδυασμό με τον τρόπο παιχνιδιού του 36χρονου άσου που ήταν απόλυτα ενεργός σε ένα φουλ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως η Championship την τελευταία διετία(60 συμμετοχές, όβερ 3.500 λεπτά), οδήγησαν τον σύλλογο σε μία επιλογή χαμηλού κόστους, με έναν παίκτη που ο Μπενίτεθ θεωρεί πως μπορεί να του συμπληρώσει κομμάτια που λείπουν από το παζλ της μεσαίας γραμμής.

Σε απλά ελληνικά ο Σισοκό αποτελεί μία συμπληρωματική επιλογή χαμηλού κόστους και ρίσκου, την ώρα που ο Παναθηναϊκός δουλεύει για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Καμαρά στον άξονα, ενός φορ και ενός αριστερού μπακ.

