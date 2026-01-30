Μούσα Σισοκό: Ένας... βιονικός για τον Παναθηναϊκό
Το όνομα του Μούσα Σισοκό, δεν χρειάζεται να είσαι απαραίτητα φανατικός ποδοσφαιρόφιλος για να το γνωρίζεις. Μιλάμε άλλωστε για έναν παίκτη με καριέρα κοντά 20 ετών, ο οποίος έχει να επιδείξει κοντά 800 συμμετοχές στο κορυφαίο επίπεδο, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε διεθνές, με τη Γαλλία.
Κι αν η προχωρημένη, ποδοσφαιρικά, ηλικία του, μπορεί να προβληματίζει μερικούς, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι για τον μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για έναν χαφ ο οποίος δεν έχει παίξει ποτέ λιγότερες από 28 φορές κατά τη διάρκεια μιας σεζόν, ενώ και φέτος, έχει προλάβει να αγωνιστεί 21 φορές με τη Γουότφορντ σε Championship και Κύπελλο Αγγλίας, πριν χάσει σταδιακά τη θέση του στη βασική ενδεκάδα των Σφηκών τους τελευταίους μήνες.
Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και με τον πολύπειρο Γάλλο να έχει κάνει και με το παραπάνω το χρέος του στο Vicarage Road (99 συμμετοχές σε δύο θητείες), οι άνθρωποι του κλαμπ δεν λένε όχι στο να τον αποδεσμεύσουν από τώρα έναντι ενός μικρού ποσού. «Μία πρόταση θα μπορούσε να κάνει ενδιαφέροντα τα πράγματα», σημείωσε χαρακτηριστικά αυτές τις μέρες ο Watford Observer...
Ξέρει μόνο από top-5...
Γεννημένος το 1989 στα προάστια του Παρισιού από γονείς από το Μάλι, ο Σισοκό ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της Τουλούζ (2003-2007) και έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 4 Αυγούστου 2007, λίγο πριν ενηλικιωθεί. Μετά από μία γεμάτη πρώτη σεζόν, η έλευση του Αλέν Καζανοβά έφερε και τη... μετακίνηση του νεαρού τότε χαφ σε πιο κεντρικό ρόλο σε σχέση με τον πιο αμυντικογενή είχε στο ξεκίνημά του.
Ο Σισοκό καθιερώθηκε στο γαλλικό κλαμπ, με αρκετές ομάδες να χτυπούν την πόρτα της ομάδας του τα επόμενα χρόνια αλλά τον πρόεδρο των Violets να διαμηνύει πως δεν πρόκειται να χάσει τον παίκτη με λιγότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ. Εντέλει, η τακτική αυτή δεν βγήκε στον Ολιβιέ Σαντράν, καθώς τον Ιανουάριο του 2013, ο Σισοκό πουλήθηκε έναντι μόλις δύο εκατομμυρίων ευρώ στη Νιούκαστλ, έξι μήνες πριν την ολοκλήρωση του συμβολαίου του.
Στην Αγγλία θα περνούσε τα επόμενα 13 χρόνια της καριέρας του, με εξαίρεση μία διετία πίσω στη Γαλλία με τη φανέλα της Ναντ από το 2022 έως το 2024. Παίζοντας σε όλη του τη σταδιοδρομία στις δύο χώρες που συνδέει η Μάγχη, ο Σισοκό ξέρει μόνο από κορυφαίο επίπεδο και πρωταθλήματα του λεγόμενου top-5...
Η συνεργασία με τον Μπενίτεθ
Στους Ανθρακωρύχους θα έμενε για 3,5 χρόνια, μετρώντας 133 συμμετοχές και θα συνυπήρχε έστω για μικρό χρονικό διάστημα με τον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός είχε αναλάβει τον σύλλογο τον Μάρτιο του 2016, όσο εκείνος έδινε μάχη για την παραμονή στην Premier League.
«Μας έκανε εντύπωση μου ήρθε στη Νιούκαστλ γιατί συνήθως παίζει κάθε χρόνο για τον τίτλο και το Champions League» θα σχολίαζε τότε ο Σισοκό, που θα εξηγούσε πως «έχει δουλέψει για τη Λίβερπουλ, για τη Ρεάλ Μαδρίτης, μερικές πολύ καλές ομάδες. Πρέπει να ακούσουμε αυτά που έχει να μας πει γιατί είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο, πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Φέρνει την εμπειρία του, μπορεί να μας βοηθήσει να μείνουμε στην Premier League και τη νέα σεζόν».
Δυστυχώς για τον Σισοκό και τους συμπαίκτες του, η έλευση του Ράφα δεν θα έφερνε την πολυπόθητη παραμονή. Την ώρα που η Λέστερ σόκαρε όλη την ποδοσφαιρική υφήλιο κατακτώντας τον τίτλο, οι Ανθρακωρύχοι θα τερμάτιζαν 18οι και στο -2 από την άσπονδη γειτόνισσα Σάντερλαντ, παίρνοντας την άγουσα για την Championship. Εκεί όπου ο Μπενίτεθ θα παρέμενε στο τιμόνι προκειμένου να ενορχηστρώσει την άμεση επάνοδο. Ο Σισοκό, αντιθέτως, θα εξαργύρωνε τις εμφανίσεις του στο St James' Park με τη μεγαλύτερη μεταγραφή της καριέρας του.
Από τη μάχη για την παραμονή, στον τελικό του Champions League
Τα 30 εκατομμύρια που αξίωναν κάποτε στην Τουλούζ, τα πήρε τελικά και με το παραπάνω η Νιούκαστλ το 2016, με την Τότεναμ να νικά την Έβερτον στη μάχη για την υπογραφή του φιναλίστ στο Euro 2016 με τη Γαλλία χαφ και να τον φέρνει στο Λονδίνο έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ.
Εκεί, ο Σισοκό αντιμετώπισε δυσκολίες την πρώτη σεζόν, μετρώντας ακόμα κι έτσι 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πριν κερδίσει περισσότερη από την εμπιστοσύνη του Μαουρίτσο Ποτσετίνο τη σεζόν 2017/18. Ο Γάλλος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της σπουδαίας ομάδας που είχε δημιουργήσει πλέον ο Αργεντινός, με αποκορύφωμα τη μεγάλη πορεία μέχρι τον τελικό του Champions League το 2019.
Εκεί βέβαια, που ο Σισοκό έγινε μοιραίος στα πρώτα λεπτά, όταν για δικό του χέρι, η Λίβερπουλ πήρε πέναλτι και άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου, αφήνοντας τους Spurs με άδεια χέρια. Εντέλει, στην Τότεναμ θα μετρούσε συνολικά 202 συμμετοχές μέχρι το καλοκαίρι του 2021, όταν στα 31 του χρόνια πια, θα αποχωρούσε για τη Γουότφορντ, στην οποία θα έπαιζε για έναν χρόνο, πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής για τη Γαλλία και τη Ναντ. Και εκεί θα εδραιωνόταν, μετρώντας 72 ματς σε δύο σεζόν, πριν γυρίσει στο Γουότφορντ το 2024.
Ένας βιονικός χαφ για τον Παναθηναϊκό
Ο αριθμός των συμμετοχών του μαρτυρούν πως ο Σισοκό είχε ανέκαθεν την τύχη -και το γερό σκαρί- να μην αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών. Ο σημαντικότερος εξ αυτών, ήταν στα μέσα της σεζόν 2019/20, όταν χειρουργήθηκε στο γόνατο αλλά έχασε λιγότερα ματς απ' ό,τι αναμενόταν λόγω του ξεσπάσματος της πανδημίας του κορωνοϊού τον Μάρτιο του 2020.
Από εκεί και πέρα, σπανίως έφτασε να μείνει εκτός μάχης για χρονικό διάστημα του ενός μήνα, καταφέρνοντας να μετρήσει γεμάτες χρονιές σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας σε Τουλούζ, Νιούκαστλ, Τότεναμ, Γουότφορντ και Ναντ. Ένας δυνατός χαφ με καλό ύψος (1.87μ) ο οποίος κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε και σε άλλες θέσεις, από αμυντικός χαφ και δεκάρι έως πλάγιος χαφ, χάρη στα προσόντα του με την μπάλα στα πόδια, ωστόσο διακρίθηκε ως οκτάρι. Ως τέτοιος έκανε τις καλύτερες χρονιές της καριέρας του, παίζοντας σαν box-to-box μέσος και συνεισφέροντας συχνά πυκνά και στο σκοράρισμα – με απολογισμό 51 γκολ και 54 ασίστ με τις ομάδες όπου έχει αγωνιστεί.
Φέτος, ξεκίνησε τη σεζόν ως βασικός στα πλάνα του Πάουλο Πετσολάνο, με την επιστροφή του άλλοτε προπονητή της Κέρκυρας και του Ολυμπιακού Βόλου, Χάβι Γράθια, τον Οκτώβριο να μειώνει τον χρόνο συμμετοχής του. Τώρα, φαίνεται πως ήρθε η ώρα ο... βιονικός αυτός ποδοσφαιριστής, να δοκιμάσει την τύχη του και εκτός top-5, βρίσκοντας ξανά τον Ράφα Μπενίτεθ...