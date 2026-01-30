Μούσα Σισοκό: Ένας... βιονικός για τον Παναθηναϊκό

Το όνομα του Μούσα Σισοκό, δεν χρειάζεται να είσαι απαραίτητα φανατικός ποδοσφαιρόφιλος για να το γνωρίζεις. Μιλάμε άλλωστε για έναν παίκτη με καριέρα κοντά 20 ετών, ο οποίος έχει να επιδείξει κοντά 800 συμμετοχές στο κορυφαίο επίπεδο, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε διεθνές, με τη Γαλλία.

Κι αν η προχωρημένη, ποδοσφαιρικά, ηλικία του, μπορεί να προβληματίζει μερικούς, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι για τον μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για έναν χαφ ο οποίος δεν έχει παίξει ποτέ λιγότερες από 28 φορές κατά τη διάρκεια μιας σεζόν, ενώ και φέτος, έχει προλάβει να αγωνιστεί 21 φορές με τη Γουότφορντ σε Championship και Κύπελλο Αγγλίας, πριν χάσει σταδιακά τη θέση του στη βασική ενδεκάδα των Σφηκών τους τελευταίους μήνες.

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και με τον πολύπειρο Γάλλο να έχει κάνει και με το παραπάνω το χρέος του στο Vicarage Road (99 συμμετοχές σε δύο θητείες), οι άνθρωποι του κλαμπ δεν λένε όχι στο να τον αποδεσμεύσουν από τώρα έναντι ενός μικρού ποσού. «Μία πρόταση θα μπορούσε να κάνει ενδιαφέροντα τα πράγματα», σημείωσε χαρακτηριστικά αυτές τις μέρες ο Watford Observer...