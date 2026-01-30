Αποκάλυψη στους «Galacticos» by Interwetten: «Κοντά στην απόκτηση του Μούσα Σισοκό»

Ο Νίκος Αθανασίου αποκάλυψε στους «Galacticos» πως ο Παναθηναϊκός κινείται για να πάρει τον Μούσα Σισοκό από την Γουότφορντ.

Μία αποκάλυψη έκανε στους «Galacticos» ο Νίκος Αθανασίου σχετικά με τον παίκτη που αναζητεί ο Παναθηναϊκός για την θέση του «8αριου».

Ο ρεπόρτερ των «πρασίνων», ανέφερε πως το «τριφύλλι» είναι κοντά στην απόκτηση του Μούσα Σισοκό, του 36χρονου Γάλλου κεντρικού μέσου, που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην Γουότφορντ κι έχει μία πλούσια καριέρα πίσω του στην Premier League με Νιουκάστλ, Τότεναμ, αλλά και τις «σφήκες». Σημειωτέον μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει 71 συμμετοχές με την εθνική Γαλλίας, έχοντας σκοράρει και δύο γκολ.

Την φετινή σεζόν ο Σισοκό, που διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με την Γουότφορντ, αφού μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, έχει πραγματοποιήσει 21 συμμετοχές με την φανέλα της Γουότφορντ, έχοντας αγωνιστεί περισσότερα από 800 λεπτά.

Ο Ράφα Μπενίτεθ τον είχε προλάβει στην Νιουκάστλ για δέκα παιχνίδια προτού τελικά παραχωρηθεί αντί 35 εκατ. ευρώ στην Τότεναμ. Συνολικά στην Premier League Ο 36χρονος Γάλλος μέσος έχει «γράψει» 295 παιχνίδια με 16 γκολ και 27 ασίστ.