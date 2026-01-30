Και δεύτερη μεταγραφή μέσα σε λίγα λεπτά ανακοίνωσε ο Παναιτωλικός με τα «καναρίνια» να κάνουν δικό τους και τον Λένι Λομπάτο.

Οι κινήσεις του Παναιτωλικού στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου συνεχίζονται με την ομάδα του Αγρινίου να ενισχύεται για να παρουσιαστεί πιο δυνατή στη συνέχεια της σεζόν. Μετά τον Μπάντζι τα Καναρίνια μέσα σε λίγα λεπτά ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Λένι Λομπάτο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ανακοινώνεται η απόκτηση του Λένι Λομπάτο (Lenny Lobato) από τη Vélez. Γεννήθηκε στις 03.02.2001 στη Βραζιλία και μεγάλωσε στην Αργεντινή όπου άρχισε την καριέρα του στην Ακαδημία της Vélez. Αγωνίστηκε επίσης στη Sport Recife με δανεισμό, όπως και στη Defensa το τελευταίο εξάμηνο. Η θέση του είναι ακραίος επιθετικός και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Θα φορά τη φανέλα με το Νο 70.

Lenny, καλώς ήρθες στην ομάδα μας»!

Θυμίζουμε πως οι Αγρινιώτες έχουν ανακοινώσει ήδη την επιστροφή του Ρόσα, ενώ τις επόμενες ώρες θα ξεκαθάρισε η υπόθεση της απόκτησης μεσοεπιθετικού, είτε πρόκειται για τον Ντένις Πόλιτικ της Στεάουα, είτε για άλλη περίπτωση παίκτη.