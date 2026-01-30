Την απόκτηση του 25χρονου Σενεγαλέζου, Γιουσούφ Μπάντζι ανακοίνωσε ο Παναιτωλικός με τα «καναρίνια» να συνεχίζουν την ενίσχυσή τους.

Οι μεταγραφές του Παναιτωλικού συνεχίζονται, στην προσπάθεια που κάνουν τα Καναρίνια να γυρίσουν τον διακόπτη στο αγωνιστικό σκέλος Τελευταίο απόκτημα της ομάδας του Αγρινίου είναι ο Γιουσούφ Μπάντζι με τους «κυανοκίτρινους» να ανακοινώνουν την συμφωνία για τον δανεισμό του από της Άαρχους.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ομάδα μας απέκτησε με δανεισμό από την Aarhus τον Γιουσούφ Μπάντζι (Youssouph Badji) για έξι μήνες. Γεννήθηκε στη Σενεγάλη στις 20.12.2001 και έπαιξε ποδόσφαιρο στην Casa Sports. Μεταγράφηκε στην Club Brugge και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στη Brestois και στη Charleroi. Από τον Σεπτέμβριο του 2024 ανήκει στην Aarhus. Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 25.

Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό»!

Θυμίζουμε πως οι Αγρινιώτες έχουν ανακοινώσει ήδη την επιστροφή του Ρόσα και τη συμφωνία με τη Βελέζ για την αγορά του Λομπάτο, ενώ τις επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσει το θέμα απόκτησης μεσοεπιθετικού, είτε αυτός είναι ο Ντένις Πόλιτικ της Στεάουα, είτε άλλη περίπτωση παίκτη.