Ο Κοσέλεφ έκανε χειρουργείο και ως εκ τούτου θα χάσει το Ατρόμητος - ΟΦΗ που θα γίνει το Σάββατο.

Στον Ατρόμητο εκτός αποστολής για τον σαββατιάτικο αγώνα με αντίπαλο τον ΟΦΗ έμειναν οι Άλεξ Κοσέλεφ, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μέση έπειτα από ενοχλήσεις που αισθάνθηκε μετά το ματς με τον Βόλο και οι Πίτερ Μίχορλ και Μπράιαν Παλμεζάνο, που χτύπησαν στην τελευταία προπόνηση. Από την άλλη επανέρχεται ο Σταυρόπουλος.