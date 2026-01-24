Ατρόμητος: Χωρίς Κοσέλεφ και Σταυρόπουλο κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι. Ο Ντούσαν Κέρκεζ έχει να διαχειριστεί δυο απουσίες, καθώς ο Δημήτρης Σταυρόπουλος είχε δηλωθεί να εκτίσει τη μία αγωνιστική της τιμωρίας του σε αυτό το ματς ενώ εκτός λόγω προβλήματος στη μέση από την αναμέτρηση κόντρα στον Βόλο έμεινε και ο Άλεξ Κοσέλεφ.
Από εκεί και πέρα, στην τελική ευθεία της επιστροφής του βρίσκεται ο Σωτήρης Τσιλούλης που ακολούθησε μέρος του ομαδικού προγράμματος της ομάδας και συνεχώς ανεβάζει ρυθμούς για να τεθεί και αυτός στη διάθεση του προπονητή του.
Η αποστολή του Ατρομήτου
Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Μήτογλου, Μανσούρ, Τσακμάκης, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Μπάκου, Τσούμπερ, Τζοβάρας.
