Η αποστολή του Ατρομήτου, για το εντός έδρας ματς της 18ης αγωνιστικής, κόντρα στον Παναθηναϊκό (25/1, 19:30).

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι. Ο Ντούσαν Κέρκεζ έχει να διαχειριστεί δυο απουσίες, καθώς ο Δημήτρης Σταυρόπουλος είχε δηλωθεί να εκτίσει τη μία αγωνιστική της τιμωρίας του σε αυτό το ματς ενώ εκτός λόγω προβλήματος στη μέση από την αναμέτρηση κόντρα στον Βόλο έμεινε και ο Άλεξ Κοσέλεφ.

Από εκεί και πέρα, στην τελική ευθεία της επιστροφής του βρίσκεται ο Σωτήρης Τσιλούλης που ακολούθησε μέρος του ομαδικού προγράμματος της ομάδας και συνεχώς ανεβάζει ρυθμούς για να τεθεί και αυτός στη διάθεση του προπονητή του.

Η αποστολή του Ατρομήτου

Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Μήτογλου, Μανσούρ, Τσακμάκης, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Μπάκου, Τσούμπερ, Τζοβάρας.