Τα δεδομένα για τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας ματς με την Πλζεν

Η πρώτη εικόνα για το θέμα των εισιτηρίων που θα λάβει ο Παναθηναϊκός για το εκτός έδρας ματς με την Βικτόρια Πλζεν.

Η σημερινή κλήρωση που έλαβε χώρα στη Νιόν της Ελβετίας το μεσημέρι της Παρασκευής (30/01) έφερε στον δρόμο του Παναθηναϊκού για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Europa League την Βικτόρια Πλζεν.

Οι «πράσινοι» έχουν συναντηθεί ξανά φέτος με τους Τσέχους, αφού διασταυρώθηκαν στην League Phase της διοργάνωσης παίζοντας στο ΟΑΚΑ και μένοντας στη... λευκή ισοπαλία ενώ οι φιλοξενούμενοι αγωνιζόντουσαν με παίκτη λιγότερο για παραπάνω από μία ώρα παιχνιδιού

Αυτή τη φορά τα παιχνίδια είναι διπλά, με το πρώτο να γίνεται στην Ελλάδα στις 19 του Φλεβάρη και το δεύτερο μία εβδομάδα αργότερα στην Τσεχία. Σχετικά με το δεύτερο εξ' αυτών έγινε μία πρώτη επικοινωνία αναφορικά με το ζήτημα των εισιτηρίων που θα πάρει το «τριφύλλι».

Το γήπεδο της Πλζεν περιορίζει τον Παναθηναϊκό

Σε κάθε αγώνα των διοργανώσεων της UEFA, ο φιλοξενούμενος δικαιούται να πάρει αριθμό εισιτηρίων που να ισούται με το 5% της συνολικής χωρητικότητας του γηπέδου. Η «Ντοοσάν Αρένα» στην οποία αγωνίζεται η Βικτόρια Πλζεν μπορεί να χωρέσει μονάχα 11.700 θεατές, κάτι που σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός δικαιούται βάσει των κανονισμών κάτι παραπάνω από 550 εισιτήρια για τον αγώνα αυτόν.

Προφανώς το νούμερο αυτό είναι πολύ μικρό για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των «πρασίνων». Ας σκεφτούμε απλώς πως για τον αγώνα στην Βουδαπέστη πήγαν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας 2 χιλ. άτομα και μόλις οι 1.400 εξ' αυτών κατάφεραν να βρουν εισιτήριο κι αυτό σ' ένα απλό παιχνίδι League Phase. Τώρα που μιλάμε για νοκ άουτ ματς η ζήτηση αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Μέχρις ώτου οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» συζητήσουν εκτενέστερα το θέμα αυτό με κείνους του κλαμπ από την Τσεχία, οπότε και θα έχουν μία πιο ξεκάθαρη εικόνα, είναι σημαντικό οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να μην σπεύσουν να αγοράσουν εισιτήρια σε άλλες θύρες, αφού η αστυνομία εκεί είναι αρκετά αυστηρή στα θέματα των ελέγχων και των ταυτοπροσωπιών, οπότε το πιθανότερο σενάριο είναι να μην επιτρέψει την πρόσβαση «πράσινων» φιλάθλων σε άλλες κερκίδες.