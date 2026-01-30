Πόσο διαφορετική θα είναι η Βικτόρια Πλζεν από το ματς του ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιμετωπίσει ξανά στην φετινή ευρωπαϊκή του πορεία την Βικτόρια Πλζεν. Πόσο έχουν αλλάξει όμως οι Τσέχοι;

Το όνομα της Βικτόρια Πλζεν θα εμφανιστεί και πάλι στον δρόμο του Παναθηναϊκού την φετινή σεζόν, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε σήμερα στην Νιόν της Ελβετίας, η οποία έφερε την τσέχικη ομάδα στον δρόμο των «πρασίνων» για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Το καλοκαίρι οι «πράσινοι» την είχαν δύο φορές ως υποψήφια αντίπαλο στα προκριματικά του Champions League, όμως δεν την συνάντησαν ποτέ. Τελικά ήρθε στον δρόμο τους στην League Phase του Europa League την 11η Δεκεμβρίου του 2025 όμως.

Τότε το «τριφύλλι» δεν μπόρεσε να κερδίσει τους Τσέχους μένοντας στην «λευκή» ισοπαλία (0-0), παρ' ότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 32ο λεπτό, όταν ο Γεμέλκα αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες και αποβλήθηκε.

Η αποχώρηση του μεγάλου σταρ και οι υπόλοιπες αλλαγές

Η σημαντικότερη αλλαγή ήταν η αποχώρηση του «πολυβόλου» της ομάδας, Ραφιού Ντουροσίνμι, που έπαιξε βασικός στο ΟΑΚΑ. Ο 23χρονος Νιγηριανός φορ παραχωρήθηκε στην Πίζα κι έγινε η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, με το κλαμπ να βάζει στα ταμία του το πόσο των 9 εκατ. ευρώ. Μιλάμε για έναν παίκτη που είχε 35 γκολ και 10 ασίστ σε 86 συμμετοχές με τον τσέχικο σύλλογο.

Μάρκοβιτς (πρώην παίκτης Ολυμπιακού και ΑΕΛ) και Χάβελ δόθηκαν σε Σλόβαν Μπρατισλάβας και Μποέμιανς με τον πρώτο να φέρνει και 800 χιλ. ευρώ στα ταμεία της ομάδας. Ο Σέρβος αμυντικός είχε μπει ως αλλαγή στο ματς με τον Παναθηναϊκό ενώ ο Τσέχος δεξιός μπακ ήταν τραυματίας. Δανεικός έφυγε ο κίπερ Γιέντλιτσα στην Μπάνικ Οστράβα ενώ στην δεύτερη ομάδα υποβιβάστηκαν οι Κόπιτς και Χέιντα (επίσης εκτός από το προηγούμενο ματς).

Φυσικά οι Τσέχοι κινήθηκαν για να διορθώσουν τα κενά που δημιουργήθηκαν κάνοντας τις ανάλογες προσθήκες. Πάντα με την υποσημειώση πως από τους νέους παίκτες, ο προπονητής της ομάδας, Μάρτιν Χίσκι θα μπορεί να προθέσει μόλις τρεις (κάνοντας τις αναγκαίες αλλαγές) έχοντας για να αποφασίσει μέχρι και την 12η βραδινή της 5ης Δεκεμβρίου.

Η Πλζεν αντικατέστησε τον βασικό της φορ κάνοντας μία υπέρβαση, αφού έφερε τον συμπατριώτη του, Σαλίμ Φαγκό Λαουάλ από την κροατική Ίστρα ξοδεύοντας 2,4 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο που έχει δώσει ποτέ. Στο πρώτο μισό είχε της σεζόν είχε σκοράρει 7 γκολ σε 19 συμμετοχές.

Παράλληλα, πήρε κι ένα ποιοτικό μέσο, τον έμπειρο (33 ετών) Πάτρικ Χροσόφσκι της Γκενκ με 1.000.000€, τον 21χρονο Σλοβένο κίπερ Ντόμινικ Ταπάι από την Ρουζομπέροκ αντί 600 χιλ. ευρώ, αλλά κι ένα νεαρό χαφ, τον Αλεξάντρ Σόικα από την Χράντες Κράλοβε αντί 410 χιλ. ευρώ. Τέλος, πήρε και τους Κρσιτς (στόπερ) και Κάντλετς (δεξί μπακ) από τις Καρβίνα και Μποέμιανς ενώ επέστρεψαν από τους δανεισμούς τους οι Σλόντσικ (επιθετικός μέσος) και Βασούλιν (επιθετικός).

Η ομάδα που είχε κατεβάσει στο ΟΑΚΑ

Στο παιχνίδι που τέθηκαν φέτος αντιμέτωπες μεταξύ τους οι δύο ομάδες στο ΟΑΚΑ, ο κόουτς Μάρτιν Χίσκι παρέταξε την ομάδα του με 3-5-2 κόντρα στο 4-3-3 του «τριφυλλιού». Η ομάδα του έδειξε αρκετά κόμπακτ ενώ είχε και πολλές φυσικές δυνάμεις, αφού παρ' ότι έπαιξε για μία ώρα και πλέον χωρίς με παίκτη λιγότερο στάθηκε πολύ καλά στο γήπεδο δεχόμενη ελάχιστες φάσεις, τηρουμένων των αναλογιών.

Ο Βιέγκελε ήταν κάτω από την εστία. Στο κέντρο της άμυνας ήταν οι Ντβε (κέντρο), Ντόσκι (δεξιά) και Γεμέλκα (αριστερά). Η τριάδα στο κέντρο αποτελείτο από τους Τσερβ (κέντρο), Βαλέντα (δεξιά) και Λάντρα (αριστερά). Οι δύο φουλ μπακ ήταν οι Μέμιτς (αριστερά), που ήταν σε πολύ καλό βράδυ και Βισίνσκι (δεξιά). Στην κορυφή της επίθεσης έπαιξαν μαζί οι Ντουροσίνμι και Αντού.

Τα στατιστικά του αγώνα

Στατιστικές κατηγορίες Παναθηναϊκός Βικτόρια Πλζεν xG 1.11 0.26 Σουτ (εστία) 18 (4) 5 (2) Πάσες (ποσ. επιτυχίας) 474/558 (84,95%) 169/230 (73,48%) Κατοχή 66,89% 33,11% Μονομαχίες (ποσ. επιτυχίας) 105/193 (54,4%) 81/193 (41,97%) Επανακτήσεις 80 80 PPDA 5,06 14,48

*Πηγή: Wyscout