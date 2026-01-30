Η Βικτόρια Πλζεν για δεύτερη φορά στον δρόμο του Παναθηναϊκού.

Την αντίπαλό του στα Play Offs του Europa League, έμαθε ο Παναθηναϊκός, το μεσημέρι της Παρασκευής στην κλήρωση που έγινε στην Νιόν.

Το αποτέλεσμά της, έβγαλε απέναντι από την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ την Βικτόρια Πλζεν, την οποία είχε αντιμετωπίσει και στην League Phase της διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ. Σε εκείνο το παιχνίδι, οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 0-0, παρά το γεγονός οτι οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο.

Το πρώτο ματς είναι να γίνει στις 19 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς στις 26 του ίδιου μήνα.

Αν οι «πράσινοι» καταφέρουν το εμπόδιο της ομάδας από την Τσεχία, τότε θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού Μίντιλαντ-Μπέτις.