Ολυμπιακός, Ακαδημίες: Οι σημαντικές προσθήκες του και ο χαφ με νονό τον Στολτίδη
Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν σημαντικές κινήσεις για την ενίσχυση των Ακαδημιών τους ως προς τις επόμενες υποχρεώσεις τους. Στον Ολυμπιακό απέκτησαν παίκτες με σημαντική προοπτική, όπως τους δύο καλύτερους επιθετικούς στις μικρές ηλικίες τους Σαντή και. Κοντράσι.
Επίσης έκλεισε και πήρε ένα σημαντικό ταλέντο, τον αμυντικό χαφ Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι γιος του βετεράνου παίκτη Σωτήρη Κωνσταντινίδη και ενώ έχει νονό τον Ιεροκλή Στολτίδη. Επιπλέον εντάχθηκαν στο ρόστερ των Ακαδημιών οι επίσης ελπιδοφόροι ποδοσφαιριστές Πιέρρος και Καλπακίδης.
