Ολυμπιακός: Οι Κοντράσι και Πιέρρος εντάχθηκαν στις Ακαδημίες
Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ήταν που ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκάμπριελ Κοντράσι από τον Αστέρα Aktor.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ακαδημίας Ολυμπιακού, γεννήθηκε στα Γαννιτσά στις 2 Ιανουαρίου 2009. Ο νεαρός επιθετικός έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αλμωπό Αριδαίας και το 2022 αποκτήθηκε από την Ακαδημία του Αστέρα Aktor. Εκτός από τον Γκαμπριέλ Κοντράσι για τις Ακαδημίες του ο Ολυμπιακός έκλεισε και τον επιθετικό Πέτρο Πιέρρο.
