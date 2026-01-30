Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του Κοντράσι από τον Αστέρα Aktor ενώ οι Αρκάδες παραχώρησαν και τον επιθετικό Πιέρρο.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ακαδημίας Ολυμπιακού, γεννήθηκε στα Γαννιτσά στις 2 Ιανουαρίου 2009. Ο νεαρός επιθετικός έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αλμωπό Αριδαίας και το 2022 αποκτήθηκε από την Ακαδημία του Αστέρα Aktor. Εκτός από τον Γκαμπριέλ Κοντράσι για τις Ακαδημίες του ο Ολυμπιακός έκλεισε και τον επιθετικό Πέτρο Πιέρρο.