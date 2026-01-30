Πιρόλα: Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του
Ο Ιταλός στόπερ που έγινε νωρίς αλλαγή στο Άγιαξ - Ολυμπιακός (που τελείωσε στο 1-2) έβγαλε τραυματισμό και ενώ προερχόταν από ένα διάστημα που είχε μείνει 3 εβδομάδες εκτός των υποχρεώσεων των Πειραιωτών. Τώρα οι πρώτες εκτιμήσεις για τον Λορέντζο Πιρόλα μιλούν για απουσία 10 ημερών, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει κατά σειρά τα ματς με ΑΕΚ, Αστέρα (το εξ αναβολής) και Παναθηναϊκό για το Πρωτάθλημα. Σε αυτήν την περίπτωση ο Μπιανκόν θα είναι ο βασικός υποψήφιος να πάρει την θέση του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.