Ο Λορέντζο Πιρόλα μετά το πρόβλημα τραυματισμού του στο Άγιαξ - Ολυμπιακός εκτιμάται πώς θα μείνει off για 10 ημέρες.

Ο Ιταλός στόπερ που έγινε νωρίς αλλαγή στο Άγιαξ - Ολυμπιακός (που τελείωσε στο 1-2) έβγαλε τραυματισμό και ενώ προερχόταν από ένα διάστημα που είχε μείνει 3 εβδομάδες εκτός των υποχρεώσεων των Πειραιωτών. Τώρα οι πρώτες εκτιμήσεις για τον Λορέντζο Πιρόλα μιλούν για απουσία 10 ημερών, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει κατά σειρά τα ματς με ΑΕΚ, Αστέρα (το εξ αναβολής) και Παναθηναϊκό για το Πρωτάθλημα. Σε αυτήν την περίπτωση ο Μπιανκόν θα είναι ο βασικός υποψήφιος να πάρει την θέση του.

