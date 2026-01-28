Ζημιά στον Ολυμπιακό με τον Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος τραυματίστηκε κι αντικαταστάθηκε από τον Μπιανκόν.

Ο Λορέντσο Πιρόλα στάθηκε ξανά άτυχος. Ο 24χρονος (20/2/02) Ιταλός στόπερ του Ολυμπιακού στο 26' της αναμέτρησης με τον Άγιαξ ένιωσε ενοχλήσεις κι έπεσε στο χορτάρι.

Μπήκε το ιατρικό τιμ και αμέσως διαπιστώθηκε ότι ο Πιρόλα δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Ο Ιταλός αμυντικός, ο οποίος έλειψε λόγω θλάσης έναν μήνα από τα μέσα Δεκεμβρίου, επέστρεψε πρόσφατα και τώρα έπαθε νέα ζημιά.

Στη θέση του μπήκε ο Μπιανκόν, ενώ ο Πιρόλα θα υποβληθεί σε εξετάσεις με την επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα. Με τα έως τώρα δεδομένα, όμως, μοιάζει πολύ δύσκολο να προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή.