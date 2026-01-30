Κηφισιά - ΠΑΟΚ: Ο λόγος που... κλείδωσε ο Μάρτιος
Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να φύγει από την έδρα της Λιόν με την απευθείας πρόκριση για τους "16" του Europa League, καθώς πλήρωσε το αριθμητικό του μειονέκτημα και θα παίξει στον ενδιάμεσο γύρο. Αυτή η εξέλιξη ξεκαθάρισε και το πότε θα διεξαχθεί το εξ αναβολής ματς με την Κηφισιά.
Οι Θεσσαλονικείς άσκησαν το δικαίωμα τους για αναβολή του ματς της 18ης αγωνιστικής στη Νεάπολη, το οποίο βάσει προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί την πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία. Αυτή πλέον είναι η 4η Μαρτίου.
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου τις επόμενες δύο Τετάρτες (4-11/2) έχει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και εν συνεχεία θα παίξει δυο διαδοχικές Πέμπτες (19-26/2) με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα για την πρόκριση του στους 16 του Europa League.
Συνεπώς η πρώτη διαθέσιμη μεσοβδόμαδη ημερομηνία είναι η Τέταρτη 4 Μαρτίου. Θυμίζουμε πως για τους ίδιους λόγους αναμένεται να διεξαχθεί την ίδια μέρα και το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ της 1ης αγωνιστικής.
