Ο ΠΑΟΚ έπαιξε στη Γαλλία με δέκα παίκτες από το α' μέρος λόγω αποβολής του Κωνσταντέλια, και στάθηκε όρθιος μέχρι το 88' απέναντι στην επικεφαλής της τελικής βαθμολογίας του Europa League γνωρίζοντας την ήττα με 4-2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΙΟΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ.

Ανεξάρτητα από την έκβαση, ο ΠΑΟΚ στην Groupama Arena έδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε κάθε έδρα και απέναντι σε κάθε αντίπαλο, ακόμη και με παίκτη λιγότερο για μεγάλο διάστημα. Το αποτέλεσμα και η ήττα από τη Λιόν δεν αναιρεί την εικόνα μιας ομάδας που έπαιξε με προσωπικότητα, βρήκε αντίδραση και κράτησε τον ρυθμό της μέχρι το τέλος, σε μια βραδιά όπου το ποδόσφαιρο συνυπήρξε με έντονο συναισθηματικό φορτίο.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την.. καλή ενδεκάδα

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για το ματς κόντρα στην πρωτοπόρο της League Phase (μέχρι την έναρξη της τελευταίας αγωνιστικής) Λιόν.

Ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ είχε τον Τσιφτσή στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Κένι, αριστερό ο Μπάμπα και στόπερ οι Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης.

Το γνωστό και σχεδόν αναντικατάστατο δίδυμο, Μεϊτέ, Οζντόεφ, ήταν οι δύο εσωτερικοί μέσοι έχοντας μπροστά τους από αριστερά τον Τάισον, δεξιά τον αρχηγό της ομάδας, Ζίβκοβιτς, ενώ ο Κωνσταντέλιας ήταν πίσω από τον Γιακουμάκη.

Για τη Λυών, ο Ντεσάμπ ήταν κάτω από τα δοκάρια με τους Μάτα, Κλάιφερτ, Νιακατέ και Μέιτλαντ-Νάιλς να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ΄ αριστερά. Ο Ντε Καρβάλιο ήταν το κλασικό αμυντικό χαφ με τους Μόρτον-Μέρα λίγο μπροστά του, Κάραμπετς και Μορέιρα στα δύο άκρα της επίθεσης και τον νεαρό Ιμπέρ στην κορυφή.

Ψηλά στον ουρανό για το 0-1

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι έχοντας έλεγχο ρυθμού απέναντι σε μια Ολυμπίκ Λιόν που παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα της. Η πρώτη καθαρή στιγμή ήρθε στο 16’, όταν ο Μορέιρα επιχείρησε δεξί σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να περνά ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Κι όμως, ο Δικέφαλος ήταν εκείνος που πήρε το προβάδισμα στο σκορ με τη συμπλήρωση 20 λεπτών. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, πήρε ξανά την μπάλα από τον Τάισον και από τα αριστερά σέντραρε προς τη μικρή περιοχή, όπου ο Γιώργος Γιακουμάκης πλάσαρε για το 0-1.

Η στιγμή του γκολ είχε ιδιαίτερο βάρος. Δεν υπήρξε πανηγυρισμός, παρά μόνο το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Ο Γιακουμάκης έδειξε τον ουρανό, ο Ζίβκοβιτς ύψωσε φανέλα αφιερωμένη στους οπαδούς, ενώ οι παίκτες φορούσαν εμφανίσεις με το Νο12 — αριθμό που από το 1999 ανήκει στον κόσμο του συλλόγου.

Σε εκείνο το σημείο ο ΠΑΟΚ βρισκόταν στην 9η θέση της βαθμολογίας της League Phase, με συντελεστή τερμάτων 16-10, ενώ η 8η Στουτγκάρδη είχε 14-7. Ένα ακόμη γκολ θα έφερνε τον «Δικέφαλο» εντός οκτάδας.

Αντί όμως να έρθει το πολυπόθητο δεύτερο γκολ ήρθε η ισοφάριση για τη Λιόν. Στο καλό δίλεπτο των Γάλλων. Αρχικά ο Τσιφτσής απέκρουσε σουτ του Ντε Καρβάλιο, όμως στη συνέχεια της φάσης ο Κωνσταντέλιας έχασε την μπάλα — με διαμαρτυρίες για φάουλ στο ξεκίνημα — ο Μορέιρα τροφοδότησε από αριστερά τον 17χρονο Ιμπέρ και εκείνος πλάσαρε στην αριστερή γωνία για το 1-1, μπροστά στον Κεντζιόρα.

Η άδικη αποβολή του «Ντέλια»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αντέδρασε έντονα στη φάση, δέχθηκε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και το ματς πήρε διαφορετική τροπή στο 41’, όταν αντίκρισε δεύτερη κίτρινη για καθυστερημένο μαρκάρισμα στο κέντρο. Με το 1-1 ο ΠΑΟΚ υποχώρησε βαθμολογικά και ταυτόχρονα έμεινε με παίκτη λιγότερο, γνωρίζοντας ότι ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα απουσιάσει και από το επόμενο ευρωπαϊκό νοκ άουτ.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η εικόνα του πρώτου μέρους δεν ήταν αρνητική για τον ΠΑΟΚ: είχε προηγηθεί, δημιούργησε φάσεις και δέχθηκε την ισοφάριση σε μια φάση που σήκωσε συζήτηση, καλούμενος πλέον να διαχειριστεί το δεύτερο ημίχρονο με δέκα ποδοσφαιριστές.

Αντίδραση, ισοφάριση και λύγισμα στο τέλος

Μετά την αποβολή του Γιάννης Κωνσταντέλια, ήταν σαφές ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε μπροστά του ένα δύσκολο δεύτερο μέρος. Η Λιόν βρήκε γρήγορα το προβάδισμα στο 55’, όταν ο Μερά πλάσαρε με το δεξί στην αριστερή γωνία για το 2-1, σε μια φάση που και πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στον Τάισον στο ξεκίνημά της.

Η αντίδραση ήρθε μετά το 60’. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου άλλαξε πλευρές σε Τάισον και Ζίβκοβιτς και ο «Δικέφαλος» κέρδισε μέτρα στο γήπεδο. Από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά και ισοφάρισε σε 2-2, με τους Γάλλους να ζητούν επιθετικό φάουλ στον Γιακουμάκη, όμως ο διαιτητής Ρικάρντο ντε Μπενγκοετσέα έδειξε σέντρα.

Η βραδιά είχε έντονη τη σφραγίδα του Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έφτασε τις 15 ασίστ στη σεζόν, έχοντας συμμετοχή και στα δύο γκολ: το 0-1 του Γιακουμάκη και το 2-2 του Μεϊτέ, που βρήκε δίχτυα ξανά σε γαλλικό έδαφος μετά το γκολ του κόντρα στη Λιλ.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η εικόνα του ΠΑΟΚ παρέμενε ανταγωνιστική. Στο 79’ ο Τέσμαν απείλησε εκτός περιοχής, όμως ο Τσιφτσής αντέδρασε σωστά. Δύο λεπτά αργότερα, έπειτα από on field review, καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ της Λυών για ανατροπή του Ιμπέρ από τον Μιχαηλίδη. Ο Κάραμπετς εκτέλεσε, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Το παιχνίδι κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Στο 87’, ο Χαμντανί πέρασε τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ και έδωσε την πάσα στον Κάραμπετς, ο οποίος αυτή τη φορά δεν αστόχησε, πλασάροντας κάτω από το σώμα του Τσιφτσή για το 3-2. Στις καθυστερήσεις, ο Ροντρίγκεθ διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

MVP: Ματσάρα με δύο ασίστ από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Πολύ καλό ματς από τον Μεϊτέ, το δίδυμο Καραμπέτς και Μερά δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Με την αποβολή του ο «Ντέλιας» έβαλε τον ΠΑΟΚ σε δύσκολη θέση.

Η ΓΚΑΦΑ: Αν το έχετε καταλάβει, ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο πρώτο ματς των Playoffs χωρίς Κωνσταντέλια, Γιακουμάκη και τον προπονητή του!

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Μπενγκοετσέα (Ισπανία) έβγαλε πολύ εύκολα δύο κίτρινες στον Κωνσταντέλια και γενικά εκνεύρισε τους πάντες στον ΠΑΟΚ με τις (μη) υποδείξεις του. Οι «ασπρόμαυροι» διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ πριν από τα δύο γκολ της Λιόν, το πρώτο στον «Ντέλια» και το δεύτερο στον Τάισον. Αποκορύφωμα της κακής στάσης του η κίτρινη στον Γιακουμάκη (για διαμαρτυρία), μια κάρτα που θα στερήσει στον Κρητικό φορ τη συμμετοχή στο πρώτο ματς στα playoffs, αλλά και η αποβολή του Λουτσέσκου ( φάνηκε να ρίχνει στο έδαφος ένα μπουκάλι με νερό) μετά τη φάση του πέναλτι που καταλόγισε υπέρ της Λιόν.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ στάθηκε καλά στην Groupama Arena και το 4-2 ασφαλώς τον αδικεί. ¨όλα κρίθηκαν στην άδικη αποβολή του Κωνσταντέλια.

Λιόν (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσκάμπ, Καραμπέτς, Μορέιρα (87 Ροντρίγκες), Νιακατέ, Κλάιφερτ (69’ Βινίσιους), Μάτα, Μόρτον (46’ Τίσμαν), Ντε Καρβάλιο (87’ Χαμντανί), Μερά, Ιμπέρ, Μέιτλαντ-Νάιλς

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ (89’ Καμαρά), Τάισον (84’ Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης (87’ Μύθου)