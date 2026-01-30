Ο ιδιοκτήτης της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκάλι άφησε... ορθάνοιχτο το θέμα της παραχώρησης του Ντένις Πόλιτικ στον Παναιτωλικό.

Ο πρόεδρος της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπεκάλι, «χτύπησε» ξανά σε ότι αφορά το θέμα του Ντένις Πόλιτικ, του Ρουμάνου ακραίου επιθετικού που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες τον Παναιτωλικό.

Οι Αγρινιώτες εδώ και εβδομάδες έχουν καταθέσει προσφορά για εξάμηνο δανεισμό του ποδοσφαιριστή, με τον πρόεδρο της Στεάουα να μιλά ουκ ολίγες φορές επί του θέματος σε ΜΜΕ της Ρουμανίας.

Πριν το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Στεάουα με την Φενέρμπαχτσε (στο οποίο ο Ρουμάνος αγωνίστηκε για 45’), ο Μπεκάλι σε δηλώσεις του εμφανίστηκε σχεδόν… απόλυτος ότι δεν θα επιτρέψει την μεταγραφή του Πόλιτικ στον Παναιτωλικό, θέλοντας να του δώσει ευκαιρίες και να στηρίξει την επένδυση του (περίπου 1 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, μετά την ισοπαλία της ομάδας του με τη Φενέρ προχώρησε σε νέες δηλώσεις στην οποία και φαίνεται πως αφήνει το θέμα... ορθάνοιχτο.

«Μπορεί να τον στείλω στην Ελλάδα, επιμένουν για τον δανεισμό του. Πρέπει να φέρω κι άλλους ποδοσφαιριστές, δεν αναφέρομαι μόνο για το πρωτάθλημα, γιατί έτσι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Αν καταφέρω να αποκτήσω παίκτες τώρα γρήγορα, θα τον δώσω στην Κύπρο ή την Ελλάδα. Μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου είναι το παράθυρο για τις μεταγραφές. Αν καταφέρω να αποκτήσω παίκτες, ναι, θα τον δώσω, γιατί ο Πόλιτικ δεν με βοηθάει. Δεν ξέρω ακόμα, το έχω αποφασίσει τώρα», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται πως ο Παναιτωλικός ολοκληρώνει μετά την απόκτηση του Φάρλεϊ Ρόσα και την μεταγραφή του Λένι Λομπάτο, με την ομάδα του Αγρινίου να στοχεύει σε τουλάχιστον δύο ακόμα προσθήκες, με μεσοεπιθετικό και φορ.

Σύντομα θα φανεί εάν ο νέος μεσοεπιθετικός θα είναι ο Πόλιτικ, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τον Μπεκάλι ποτέ δεν είναι εύκολες. Θυμίζουμε πως σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Παναιτωλικός αυτές τις εβδομάδες για να πάρει τον παίκτη έχει ως σύμμαχο τον παίκτη. Θυμίζουμε πως εφόσον ο Πόλιτικ μετακομίσει στο Emileon θα βρει τους συμπατριώτες του Αλεξάντρου Ματσάν και Σεμπάστιαν Μλάντεν.